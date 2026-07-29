Сенат США зробив перший крок до санкцій проти РФ та Ірану: на голосуванні був присутній Зеленський. ФОТОрепортаж

В американському Сенаті відбулося перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, над яким понад два роки працював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Під час процедури підрахунку голосів у Сенаті США був присутній президент України Володимир Зеленський.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч Зеленського із сенаторами США

Він зазначив, що сьогодні у Вашингтоні мав велику зустріч із представниками обох партій Сенату - понад 60 сенаторів були на ній присутні.



















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Процедурне голосування

"Дякую за цю підтримку й високу оцінку результатів наших воїнів на фронті та українських спроможностей справедливо відповідати Росії на її удари по наших людях. Обговорили багато тем, і передусім антибалістичний захист. Дякую за готовність допомагати", - наголосив глава держави.

"Символічно, що саме сьогодні, в день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів - 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював. Дякую Сполученим Штатам, обом партіям за підтримку", - резюмує Зеленський.

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) — це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканців Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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