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Новини Санкції проти Росії Санкції проти Ірану
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Сенатори США домовилися про нові санкції проти Росії: під удар можуть потрапити найбільші покупці нафти, - Bloomberg

У Сенаті США погодили законопроєкт про нові санкції проти Росії та Ірану

У Сенаті США досягли двопартійної домовленості щодо законопроєкту, який відкриває шлях до нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ надає президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати обмеження проти найбільших імпортерів російської нафти й газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, процедурне голосування щодо законопроєкту заплановане на вечір 28 липня.

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Як зазначає Bloomberg, Дональд Трамп уже висловив підтримку цьому документу, який раніше активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем.

Згідно з текстом законопроєкту, президент США зможе застосовувати мита до п'яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу. Крім того, санкції можуть торкнутися п'яти країн, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають Росії обходити чинні енергетичні обмеження.

Документ також передбачає розширення санкційного режиму щодо Ірану.

Водночас агентство звертає увагу, що ухвалення цього законодавства може ускладнити торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які залишаються найбільшими покупцями російських енергоносіїв.

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росія (47162) санкції (9475) Сенат США (597)
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Топ коментарі
+6
Наша пісня гарна й нова починаймо її знову.
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28.07.2026 17:02 Відповісти
+6
Найкращі санкції це балістика по моцкві
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28.07.2026 17:05 Відповісти
+2
Саме більше санкцій кацапам відіслав Роберт Бровді.
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28.07.2026 17:09 Відповісти

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