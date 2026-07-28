Сенат США приблизился к введению новых санкций против России: под удар могут попасть крупнейшие покупатели нефти, - Bloomberg

В Сенате США достигнута двухпартийная договоренность по законопроекту, открывающему путь к новым санкциям против России и Ирана. Документ предоставляет президенту Дональду Трампу возможность вводить ограничения в отношении крупнейших импортеров российской нефти и газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, процедурное голосование по законопроекту запланировано на вечер 28 июля.

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Как отмечает Bloomberg, Дональд Трамп уже выразил поддержку этому документу, который ранее активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Согласно тексту законопроекта, президент США сможет вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа. Кроме того, санкции могут коснуться пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, помогают России обходить действующие энергетические ограничения.

Документ также предусматривает расширение санкционного режима в отношении Ирана.

В то же время агентство обращает внимание, что принятие этого закона может осложнить торговые отношения США с Китаем и Индией, которые остаются крупнейшими покупателями российских энергоносителей.

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