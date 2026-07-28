Сенат США приблизился к введению новых санкций против России: под удар могут попасть крупнейшие покупатели нефти, - Bloomberg
В Сенате США достигнута двухпартийная договоренность по законопроекту, открывающему путь к новым санкциям против России и Ирана. Документ предоставляет президенту Дональду Трампу возможность вводить ограничения в отношении крупнейших импортеров российской нефти и газа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, процедурное голосование по законопроекту запланировано на вечер 28 июля.
Как отмечает Bloomberg, Дональд Трамп уже выразил поддержку этому документу, который ранее активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.
Согласно тексту законопроекта, президент США сможет вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа. Кроме того, санкции могут коснуться пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, помогают России обходить действующие энергетические ограничения.
Документ также предусматривает расширение санкционного режима в отношении Ирана.
В то же время агентство обращает внимание, что принятие этого закона может осложнить торговые отношения США с Китаем и Индией, которые остаются крупнейшими покупателями российских энергоносителей.
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