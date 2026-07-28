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Новости Санкции против России Санкции против Ирана
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Сенат США приблизился к введению новых санкций против России: под удар могут попасть крупнейшие покупатели нефти, - Bloomberg

В Сенате США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана

В Сенате США достигнута двухпартийная договоренность по законопроекту, открывающему путь к новым санкциям против России и Ирана. Документ предоставляет президенту Дональду Трампу возможность вводить ограничения в отношении крупнейших импортеров российской нефти и газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, процедурное голосование по законопроекту запланировано на вечер 28 июля.

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Как отмечает Bloomberg, Дональд Трамп уже выразил поддержку этому документу, который ранее активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Согласно тексту законопроекта, президент США сможет вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа. Кроме того, санкции могут коснуться пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, помогают России обходить действующие энергетические ограничения.

Документ также предусматривает расширение санкционного режима в отношении Ирана.

В то же время агентство обращает внимание, что принятие этого закона может осложнить торговые отношения США с Китаем и Индией, которые остаются крупнейшими покупателями российских энергоносителей.

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россия (89027) санкции (12470) Сенат США (569)
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Топ комментарии
+8
Наша пісня гарна й нова починаймо її знову.
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28.07.2026 17:02 Ответить
+8
Найкращі санкції це балістика по моцкві
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28.07.2026 17:05 Ответить
+5
Саме більше санкцій кацапам відіслав Роберт Бровді.
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28.07.2026 17:09 Ответить

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