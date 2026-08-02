Санкції проти РФ "застрягли" в Конгресі, - The Washington Times

У Сенаті США обговорюють законопроєкт про нові санкції проти Росії, який має посилити тиск через війну проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Washington Times.

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Суперечки навколо тарифів і повноважень президента

Документ, над яким працював сенатор Ліндсі Грем понад рік, підтримали понад 80 сенаторів під час процедурних голосувань. Проти висловилися лише 12. Це стало сигналом для України про подальшу підтримку з боку США.

Втім, частина демократів виступила проти окремих положень. Йдеться про норму, яка дозволяє президенту Дональду Трампу вводити високі мита щодо країн, що купують російську нафту і газ.

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Пошук компромісу перед голосуванням

Сенатори Ренд Пол і Рон Вайден запропонували поправку, яка передбачає вилучення положень про мита. Водночас сенатор Річард Блюменталь заявив, що фінальна версія документа вже обмежує застосування тарифів.

Зокрема, винятки передбачені для країн, які скорочують імпорт російського газу, а також для тих, чия частка закупівель становить менш як 15% від річного експорту Росії. Це має захистити союзників США в Європі.

Через ці розбіжності Сенат поки не виніс законопроєкт на остаточне голосування. Керівництво палати працює над компромісом, щоб ухвалити документ до початку серпневої перерви.

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Попри дискусії, більшість демократів наголошує, що підтримка України залишається важливою. Сенатор Кріс Мерфі заявив, що суперечки не повинні зірвати ініціативу щодо посилення тиску на Росію.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер підкреслив, що американці хочуть перемоги України та поразки Росії у війні.

Раніше повідомлялося, що 86 сенаторів підтримали процедурне голосування щодо цього законопроєкту, що стало першим кроком до його ухвалення.

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Більше про законопроєкт

Закон Ліндсі Грема має значну двопартійну підтримку в Сенаті США і розглядається як один із ключових інструментів посилення економічного тиску на Росію. Він покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти й газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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