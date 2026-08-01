Пентагон передасть союзникам по НАТО керівництво групою з координації допомоги Україні, – Politico

Пентагон планує відмовитися від керівної ролі в Групі сприяння безпеці України, яка координує військову допомогу та навчання українських військових у Німеччині. У майбутньому командування має перейти до одного з європейських членів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника та трьох співрозмовників, обізнаних із планом.

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За даними видання, процес передачі керівництва займе до року. При цьому робота групи не припинятиметься.

Попри зміну лідерства, Європейське командування США залишиться залученим до діяльності групи через американського заступника керівника.

Група координує військову допомогу Україні

Група сприяння безпеці, що базується у Вісбадені (Німеччина), від початку повномасштабного вторгнення Росії відіграє ключову роль у координації постачання озброєння, матеріально-технічного забезпечення та підготовки українських військових.

Після передачі керівництва США більше не визначатимуть основні напрями розвитку цієї структури.

У НАТО позитивно оцінюють посилення ролі Європи

За інформацією Politico, союзники по НАТО загалом підтримують передачу керівної ролі європейським країнам.

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Один з українських співрозмовників видання на умовах анонімності зазначив, що такий крок може зменшити ризики, пов'язані з політичними змінами у США, а також спростити логістику військової допомоги для України.

У Києві побоюються можливих затримок

Водночас частина українських посадовців висловлює занепокоєння, що інтеграція командування до бюрократичної структури НАТО може уповільнити ухвалення рішень та доставку допомоги на фронт.

Також співрозмовники видання наголошують, що європейські союзники наразі не можуть повністю замінити американські можливості у сфері супутникової розвідки, цілевказання та стратегічної військової логістики.

Як зазначає Politico, передача керівництва є частиною ширшої тенденції, за якої Вашингтон поступово делегує окремі командні функції в межах НАТО європейським союзникам.

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