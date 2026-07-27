Україна зможе самостійно виробляти британські системи Stone Cloak, - The Telegraph

Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на бортові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Stone Cloak, що дозволить налагодити їх масове виробництво для українських ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Telegraph.

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Очікується, що відповідну угоду буде укладено під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема з президентом України Володимиром Зеленським.

Системи РЕБ допомагають дронам долати російську ППО

Бортові модулі Stone Cloak встановлюються на українські ударні дрони та створюють перешкоди для російських засобів протиповітряної оборони, ускладнюючи їх виявлення та перехоплення.

Як зазначає видання, Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв, розмір яких можна порівняти з планшетом.

Після передачі технології Україна зможе самостійно виробляти ці системи у великих масштабах.

Лондон: підтримка України залишається незмінною

Напередодні візиту Зеленського британський прем'єр наголосив, що підтримка України з боку Лондона залишається непохитною.

"Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо тривалого та справедливого миру для України", - заявив Бернем.

Він також назвав Stone Cloak одним із найкращих прикладів британських оборонних розробок, які вже довели свою ефективність на полі бою.

Технологія буде корисною і для британської армії

За інформацією The Telegraph, можливість масового виробництва та бойового застосування Stone Cloak в Україні дозволить британським військовим отримувати дані про ефективність системи в реальних умовах.

У майбутньому ці напрацювання планують використати під час створення нових зразків безпілотників і ракет, зокрема в межах проєкту Project Brakestop зі створення недорогої крилатої ракети.

Видання також зазначає, що українські далекобійні удари по військових та економічних об'єктах на території Росії демонструють ефективність безпілотних технологій і чинять додатковий тиск на російську економіку.

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