Украина сможет самостоятельно производить британские системы Stone Cloak, - The Telegraph

Великобритания передаст Украине права интеллектуальной собственности на бортовые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak, что позволит наладить их массовое производство для украинских ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

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Ожидается, что соответствующее соглашение будет заключено во время встречи премьер-министра Великобритании Энди Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Системы РЭБ помогают дронам преодолевать российскую ПВО

Бортовые модули Stone Cloak устанавливаются на украинские ударные дроны и создают помехи для российских средств противовоздушной обороны, затрудняя их обнаружение и перехват.

Как отмечает издание, Великобритания уже передала Украине тысячи таких устройств, размер которых сопоставим с планшетом.

После передачи технологии Украина сможет самостоятельно производить эти системы в больших масштабах.

Лондон: поддержка Украины остается неизменной

Накануне визита Зеленского британский премьер подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Лондона остается непоколебимой.

"Великобритания стоит бок о бок с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины", - заявил Бернем.

Он также назвал Stone Cloak одним из лучших примеров британских оборонных разработок, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Технология будет полезна и для британской армии

По информации The Telegraph, возможность массового производства и боевого применения Stone Cloak в Украине позволит британским военным получать данные об эффективности системы в реальных условиях.

В будущем эти наработки планируют использовать при создании новых образцов беспилотников и ракет, в частности в рамках проекта Project Brakestop по созданию недорогой крылатой ракеты.

Издание также отмечает, что украинские удары на большие расстояния по военным и экономическим объектам на территории России демонстрируют эффективность беспилотных технологий и оказывают дополнительное давление на российскую экономику.

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