Пентагон передаст союзникам по НАТО руководство группой по координации помощи Украине, – Politico

Пентагон планирует отказаться от руководящей роли в Группе содействия безопасности Украины, которая координирует военную помощь и обучение украинских военных в Германии. В будущем командование должно перейти к одному из европейских членов НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на американского чиновника и трех собеседников, знакомых с этим планом.

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По данным издания, процесс передачи руководства займет до года. При этом работа группы не будет прекращаться.

Несмотря на смену руководства, Европейское командование США останется вовлеченным в деятельность группы через американского заместителя руководителя.

Группа координирует военную помощь Украине

Группа содействия безопасности, базирующаяся в Висбадене (Германия), с начала полномасштабного вторжения России играет ключевую роль в координации поставок вооружения, материально-технического обеспечения и подготовки украинских военных.

После передачи руководства США больше не будут определять основные направления развития этой структуры.

В НАТО положительно оценивают усиление роли Европы

По информации Politico, союзники по НАТО в целом поддерживают передачу руководящей роли европейским странам.

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Один из украинских собеседников издания на условиях анонимности отметил, что такой шаг может снизить риски, связанные с политическими изменениями в США, а также упростить логистику военной помощи для Украины.

В Киеве опасаются возможных задержек

В то же время часть украинских чиновников выражает обеспокоенность тем, что интеграция командования в бюрократическую структуру НАТО может замедлить принятие решений и доставку помощи на фронт.

Также собеседники издания подчеркивают, что европейские союзники пока не могут полностью заменить американские возможности в сфере спутниковой разведки, целеуказания и стратегической военной логистики.

Как отмечает Politico, передача руководства является частью более широкой тенденции, в рамках которой Вашингтон постепенно делегирует отдельные командные функции в рамках НАТО европейским союзникам.

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