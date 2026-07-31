Трамп хоче змінити законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, - Politico

Президент США Дональд Трамп пропонує внести зміни до законопроєкту про так звані "пекельні санкції" проти Росії, що може ускладнити та затягнути його ухвалення Конгресом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

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За даними видання, законопроєкт, одним із авторів якого є сенатор Ліндсі Грем, наближається до розгляду в Сенаті. Однак його остаточне ухвалення може затягнутися.

Палата представників не зможе розпочати розгляд документа до повернення конгресменів із літньої перерви у вересні. Крім того, для прискореного проходження законопроєкту в Сенаті необхідна згода всіх 100 сенаторів, що також може стати серйозною перешкодою.

За словами одного зі співрозмовників Politico, документ можуть ухвалити лише до кінця року.

Трамп пропонує поширити заходи на Іран

Додаткові труднощі виникли після того, як Трамп запропонував розширити законопроєкт. Президент США заявив, що документ має передбачати не лише санкції проти Ірану, а й мита для країн, які купують іранську нафту, аналогічні тим, що пропонуються для покупців російських енергоносіїв.

"Я хотів би, щоб вони додали Іран до списку тих, на кого поширюються мита, а не лише санкції. Я вважаю це важливим. Саме цього хотів Ліндсі", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Демократи побоюються розширення президентських повноважень

Ініціатива Трампа викликала занепокоєння серед демократів. Вони побоюються, що широкі повноваження президента щодо запровадження мит можуть використовуватися не лише для тиску на Росію чи Іран, а й як інструмент впливу на союзників США.

Як зазначає Politico, саме суперечки навколо президентських повноважень уже ставали причиною зриву попередніх версій законопроєкту.

Україна очікує якнайшвидшого ухвалення

У Києві розраховують на швидке ухвалення документа, адже після запровадження санкцій знадобиться певний час, щоб вони почали діяти в повному обсязі. На тлі триваючої війни кожне зволікання має важливе значення.

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