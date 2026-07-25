Законопроєкт Грема про санкції проти РФ опинився під загрозою затримки, - NYT

Новий санкційний пакет проти Росії застряг через розбіжності щодо права президента США скасовувати мита.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NYT.

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Американські законодавці опинилися у глухому куті через новий законопроєкт про санкції проти імпортерів російської нафти. Документ пропонує надати Дональду Трампу право на власний розсуд як запроваджувати 100-відсоткові мита проти таких країн, так і скасовувати їх.

Як повідомляє видання, суперечка переросла у принципове політичне протистояння:

Республіканці переконують, що гнучкість у застосуванні тарифів дозволить ефективніше тиснути на РФ, і погрожують президентським вето на будь-які обмеження дій Трампа.

Демократи займають жорстку позицію відмови. На тлі тарифних ініціатив Білого дому вони категорично проти розширення повноважень президента, звинувачуючи його у привласненні функцій Конгресу.

Законопроєкт Грема-Блюменталя: що відомо?

Законопроєкт Грема-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - це двопартійна ініціатива американських сенаторів-республіканця Ліндсі Грема та демократа Річарда Блюменталя, спрямована на суттєве посилення економічного тиску на Росію та її торговельних партнерів. Після смерті Грема документ продовжують просувати його співавтори.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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