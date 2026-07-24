Сенат США вже наступного тижня може розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії, - Axios

Сенат США вже наступного тижня може винести на голосування законопроєкт про новий пакет жорстких санкцій проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

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За даними джерел видання, представники Демократичної партії дали зрозуміти республіканцям, що готові проголосувати за санкційний пакет уже найближчими днями.

Якщо документ буде ухвалений, це стане одним із небагатьох прикладів двопартійної підтримки важливого законодавчого рішення в умовах тривалого політичного протистояння в Сенаті.

Голосування може відбутися після церемонії пам'яті Грема

У вівторок у Капітолії запланована меморіальна церемонія на честь покійного сенатора Грема. За інформацією Axios, саме після цього Сенат може перейти до розгляду законопроєкту, який політик активно просував незадовго до своєї смерті.

Сенаторка Жанна Шахін висловила сподівання, що документ вдасться ухвалити найближчим часом.

"Україна набирає обертів на полі бою, а становище Кремля стає дедалі хиткішим. Вкрай важливо діяти якнайшвидше", - заявила вона.

Законопроєкт уже доопрацювали

За інформацією Axios, документ, який підтримали понад 60 сенаторів, двічі переглядали після смерті його автора.

Під час доопрацювання максимальну ставку вторинних мит знизили з 500% до 100%, а також звузили сферу застосування документа, передбачивши можливість запровадження таких мит не більш як щодо п'яти країн.

Як зазначає видання, 19 липня президент США Дональд Трамп запропонував розширити дію законопроєкту, включивши до нього Іран.

За даними Axios, автори документа врахували цю пропозицію під час підготовки фінальної редакції.

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