Сенатор США Дейнс запропонував санкції проти Путіна за відмову від переговорів

Сенатор-республіканець Стів Дейнс запропонував поправку, яка зобов'яже президента США оцінювати готовність Росії до миру та запроваджувати санкції у разі відмови Кремля від переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив американський журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу на платформі соцмережі LinkedIn.

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Згідно з поправкою, президент США протягом 15 днів після набуття законом чинності, а надалі кожні 90 днів, повинен визначати, чи Росія:

відмовляється від мирних переговорів з Україною;

порушує мирну угоду;

розпочинає нове вторгнення;

намагається підірвати українську владу.

Якщо буде встановлено хоча б одну із зазначених обставин, документ передбачає обов'язкове запровадження санкцій проти високопосадовців РФ, зокрема російського диктатора Володимира Путіна.

Обмеження включатимуть замороження активів та заборону на в'їзд до США.

США можуть заборонити імпорт російських металів

Поправка також передбачає заборону на імпорт до США російських металів платинової групи, а також нікелю та міді.

Обмеження мають набути чинності через 90 днів після ухвалення закону та діятимуть щонайменше до року після офіційного підтвердження президентом США припинення Росією бойових дій проти України.

Санкції можуть торкнутися банків, олігархів і гірничодобувного сектору

Документ також відкриває можливість запровадження санкцій проти іноземних осіб, які підтримують військові зусилля Росії.

Крім того, обмеження можуть поширитися на російських олігархів, державні банки РФ, їхніх керівників, а також компанії гірничодобувної галузі.

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