Сенатор США Дейнс предложил ввести санкции против Путина за отказ от переговоров

Сенатор-республиканец Стив Дейнс предложил поправку, которая обяжет президента США оценивать готовность России к миру и вводить санкции в случае отказа Кремля от переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил американский журналист "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу на платформе социальной сети LinkedIn.

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Согласно поправке, президент США в течение 15 дней после вступления закона в силу, а в дальнейшем каждые 90 дней, должен определять, соответствует ли Россия:

отказывается от мирных переговоров с Украиной;

нарушает мирное соглашение;

начинает новое вторжение;

пытается подорвать украинскую власть.

Если будет установлено хотя бы одно из указанных обстоятельств, документ предусматривает обязательное введение санкций против высокопоставленных должностных лиц РФ, в частности российского диктатора Владимира Путина.

Ограничения будут включать замораживание активов и запрет на въезд в США.

США могут запретить импорт российских металлов

Поправка также предусматривает запрет на импорт в США российских металлов платиновой группы, а также никеля и меди.

Ограничения должны вступить в силу через 90 дней после принятия закона и будут действовать не менее года после официального подтверждения президентом США прекращения Россией боевых действий против Украины.

Санкции могут коснуться банков, олигархов и горнодобывающего сектора

Документ также открывает возможность введения санкций против иностранных лиц, поддерживающих военные усилия России.

Кроме того, ограничения могут распространиться на российских олигархов, государственные банки РФ, их руководителей, а также компании горнодобывающей отрасли.

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