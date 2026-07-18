Сенатор США Дейнс предложил ввести санкции против Путина за отказ от переговоров
Сенатор-республиканец Стив Дейнс предложил поправку, которая обяжет президента США оценивать готовность России к миру и вводить санкции в случае отказа Кремля от переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил американский журналист "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу на платформе социальной сети LinkedIn.
Согласно поправке, президент США в течение 15 дней после вступления закона в силу, а в дальнейшем каждые 90 дней, должен определять, соответствует ли Россия:
- отказывается от мирных переговоров с Украиной;
- нарушает мирное соглашение;
- начинает новое вторжение;
- пытается подорвать украинскую власть.
Если будет установлено хотя бы одно из указанных обстоятельств, документ предусматривает обязательное введение санкций против высокопоставленных должностных лиц РФ, в частности российского диктатора Владимира Путина.
Ограничения будут включать замораживание активов и запрет на въезд в США.
США могут запретить импорт российских металлов
Поправка также предусматривает запрет на импорт в США российских металлов платиновой группы, а также никеля и меди.
Ограничения должны вступить в силу через 90 дней после принятия закона и будут действовать не менее года после официального подтверждения президентом США прекращения Россией боевых действий против Украины.
Санкции могут коснуться банков, олигархов и горнодобывающего сектора
Документ также открывает возможность введения санкций против иностранных лиц, поддерживающих военные усилия России.
Кроме того, ограничения могут распространиться на российских олигархов, государственные банки РФ, их руководителей, а также компании горнодобывающей отрасли.
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