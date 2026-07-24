Сенат США уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект о новых санкциях против России, - Axios
Сенат США уже на следующей неделе может вынести на голосование законопроект о новом пакете жестких санкций против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.
По данным источников издания, представители Демократической партии дали понять республиканцам, что готовы проголосовать за санкционный пакет уже в ближайшие дни.
Если документ будет принят, это станет одним из немногих примеров двухпартийной поддержки важного законодательного решения в условиях длительного политического противостояния в Сенате.
Голосование может состояться после церемонии памяти Грема
Во вторник в Капитолии запланирована мемориальная церемония в честь покойного сенатора Грема. По информации Axios, именно после этого Сенат может приступить к рассмотрению законопроекта, который политик активно продвигал незадолго до своей смерти.
Сенатор Жанна Шахин выразила надежду, что документ удастся принять в ближайшее время.
"Украина набирает обороты на поле боя, а положение Кремля становится все более шатким. Крайне важно действовать как можно быстрее", - заявила она.
Законопроект уже доработали
По информации Axios, документ, который поддержали более 60 сенаторов, дважды пересматривали после смерти его автора.
В ходе доработки максимальную ставку вторичных пошлин снизили с 500% до 100%, а также сузили сферу применения документа, предусмотрев возможность введения таких пошлин не более чем в отношении пяти стран.
Как отмечает издание, 19 июля президент США Дональд Трамп предложил расширить действие законопроекта, включив в него Иран.
По данным Axios, авторы документа учли это предложение при подготовке окончательной редакции.
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