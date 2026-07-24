Сенат США уже на следующей неделе может рассмотреть законопроект о новых санкциях против России, - Axios

Сенат США уже на следующей неделе может вынести на голосование законопроект о новом пакете жестких санкций против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

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По данным источников издания, представители Демократической партии дали понять республиканцам, что готовы проголосовать за санкционный пакет уже в ближайшие дни.

Если документ будет принят, это станет одним из немногих примеров двухпартийной поддержки важного законодательного решения в условиях длительного политического противостояния в Сенате.

Голосование может состояться после церемонии памяти Грема

Во вторник в Капитолии запланирована мемориальная церемония в честь покойного сенатора Грема. По информации Axios, именно после этого Сенат может приступить к рассмотрению законопроекта, который политик активно продвигал незадолго до своей смерти.

Сенатор Жанна Шахин выразила надежду, что документ удастся принять в ближайшее время.

"Украина набирает обороты на поле боя, а положение Кремля становится все более шатким. Крайне важно действовать как можно быстрее", - заявила она.

Законопроект уже доработали

По информации Axios, документ, который поддержали более 60 сенаторов, дважды пересматривали после смерти его автора.

В ходе доработки максимальную ставку вторичных пошлин снизили с 500% до 100%, а также сузили сферу применения документа, предусмотрев возможность введения таких пошлин не более чем в отношении пяти стран.

Как отмечает издание, 19 июля президент США Дональд Трамп предложил расширить действие законопроекта, включив в него Иран.

По данным Axios, авторы документа учли это предложение при подготовке окончательной редакции.

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