Законопроект Грэма о санкциях против РФ оказался под угрозой задержки, - NYT
Новый пакет санкций против России застрял из-за разногласий по поводу права президента США отменять пошлины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NYT.
Американские законодатели оказались в тупике из-за нового законопроекта о санкциях против импортеров российской нефти. Документ предлагает предоставить Дональду Трампу право по собственному усмотрению как вводить 100-процентные пошлины против таких стран, так и отменять их.
Как сообщает издание, спор перерос в принципиальное политическое противостояние:
Республиканцы утверждают, что гибкость в применении тарифов позволит более эффективно оказывать давление на РФ, и угрожают президентским вето на любые ограничения действий Трампа.
Демократы занимают жесткую позицию отказа. На фоне тарифных инициатив Белого дома они категорически против расширения полномочий президента, обвиняя его в присвоении функций Конгресса.
Законопроект Грэма-Блюменталя: что известно?
Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
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