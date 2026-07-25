Законопроект Грэма о санкциях против РФ оказался под угрозой задержки, - NYT

Новый пакет санкций против России застрял из-за разногласий по поводу права президента США отменять пошлины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NYT.

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Американские законодатели оказались в тупике из-за нового законопроекта о санкциях против импортеров российской нефти. Документ предлагает предоставить Дональду Трампу право по собственному усмотрению как вводить 100-процентные пошлины против таких стран, так и отменять их.

Как сообщает издание, спор перерос в принципиальное политическое противостояние:

Республиканцы утверждают, что гибкость в применении тарифов позволит более эффективно оказывать давление на РФ, и угрожают президентским вето на любые ограничения действий Трампа.

Демократы занимают жесткую позицию отказа. На фоне тарифных инициатив Белого дома они категорически против расширения полномочий президента, обвиняя его в присвоении функций Конгресса.

Законопроект Грэма-Блюменталя: что известно?

Законопроект Грэма-Блюменталя (Sanctioning Russia Act) - это двухпартийная инициатива американских сенаторов-республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, направленная на существенное усиление экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. После смерти Грэма документ продолжают продвигать его соавторы.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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