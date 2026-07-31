Трамп хочет изменить законопроект об "адских санкциях" против России, - Politico

Президент США Дональд Трамп предлагает внести изменения в законопроект о так называемых "адских санкциях" против России, что может затруднить и затянуть его принятие Конгрессом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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По данным издания, законопроект, одним из авторов которого является сенатор Линдси Грэм, приближается к рассмотрению в Сенате. Однако его окончательное принятие может затянуться.

Палата представителей не сможет приступить к рассмотрению документа до возвращения конгрессменов с летних каникул в сентябре. Кроме того, для ускоренного прохождения законопроекта в Сенате необходимо согласие всех 100 сенаторов, что также может стать серьезным препятствием.

По словам одного из собеседников Politico, документ могут принять только до конца года.

Трамп предлагает распространить меры на Иран

Дополнительные трудности возникли после того, как Трамп предложил расширить законопроект. Президент США заявил, что документ должен предусматривать не только санкции против Ирана, но и пошлины для стран, покупающих иранскую нефть, аналогичные тем, что предлагаются для покупателей российских энергоносителей.

"Я хотел бы, чтобы они добавили Иран в список тех, на кого распространяются пошлины, а не только санкции. Я считаю это важным. Именно этого хотел Линдси", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Демократы опасаются расширения президентских полномочий

Инициатива Трампа вызвала беспокойство среди демократов. Они опасаются, что широкие полномочия президента по введению пошлин могут использоваться не только для давления на Россию или Иран, но и как инструмент влияния на союзников США.

Как отмечает Politico, именно споры вокруг президентских полномочий уже становились причиной срыва предыдущих версий законопроекта.

Украина рассчитывает на скорейшее принятие

В Киеве рассчитывают на скорейшее принятие документа, ведь после введения санкций потребуется определенное время, чтобы они начали действовать в полном объеме. На фоне продолжающейся войны каждое промедление имеет важное значение.

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