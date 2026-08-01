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Новини Переговори України та РФ
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США найближчими тижнями з’ясують перспективи переговорів України та РФ, - Рубіо

Рубіо: США найближчими тижнями оцінять можливість переговорів України й РФ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон працюватиме над з'ясуванням можливості відновлення переговорів між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

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"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", – сказав він.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться хоча б трохи зблизити ці позиції, ми ще не досягнемо бажаного результату", – додав держсекретар.

Що передувало?

Кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія готова відновити мирні перемовини з Україною на основі "стамбульських домовленостей" 2022 року та "реалій на землі".

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Автор: 

перемовини (3817) росія (47209) США (22378) Україна (3365) Рубіо Марко (464)
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Топ коментарі
+6
Ні про що.
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01.08.2026 09:56 Відповісти
+5
А в тебе за парєбріком не хочуть поховати побільше людей в окопах? К.цап, поміняй прапорець.
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01.08.2026 09:59 Відповісти
+5
Пуйло уже сказал что компромисса не будет. Что они там хотят услышать нового?
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01.08.2026 10:06 Відповісти

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