США найближчими тижнями з’ясують перспективи переговорів України та РФ, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон працюватиме над з'ясуванням можливості відновлення переговорів між Україною та Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю Fox News.
"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", – сказав він.
"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться хоча б трохи зблизити ці позиції, ми ще не досягнемо бажаного результату", – додав держсекретар.
Що передувало?
Кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія готова відновити мирні перемовини з Україною на основі "стамбульських домовленостей" 2022 року та "реалій на землі".
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