США в ближайшие недели выяснят перспективы переговоров между Украиной и РФ, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Вашингтон будет работать над изучением возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.
"В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", — сказал он.
"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, мы еще не достигнем желаемого результата", — добавил госсекретарь.
Что предшествовало этому?
Кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной на основе "станбульских договоренностей" 2022 года и "реалий на местах".
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