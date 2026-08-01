США в ближайшие недели выяснят перспективы переговоров между Украиной и РФ, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Вашингтон будет работать над изучением возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", — сказал он.

"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, мы еще не достигнем желаемого результата", — добавил госсекретарь.

Что предшествовало этому?

Кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной на основе "станбульских договоренностей" 2022 года и "реалий на местах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложения россиян в Анкоридже провалились, потому что это неприемлемо для Украины, - Рубио