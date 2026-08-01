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Новости Переговоры Украины и РФ
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США в ближайшие недели выяснят перспективы переговоров между Украиной и РФ, - Рубио

Рубио: В ближайшие недели США оценят возможность переговоров между Украиной и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Вашингтон будет работать над изучением возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Fox News.

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"В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", — сказал он.

"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, мы еще не достигнем желаемого результата", — добавил госсекретарь.

Что предшествовало этому?

Кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной на основе "станбульских договоренностей" 2022 года и "реалий на местах".

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Автор: 

переговоры (5979) россия (89066) США (30270) Украина (41832) Рубио Марко (463)
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Топ комментарии
+9
Ні про що.
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01.08.2026 09:56 Ответить
+7
А в тебе за парєбріком не хочуть поховати побільше людей в окопах? К.цап, поміняй прапорець.
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01.08.2026 09:59 Ответить
+7
Пуйло уже сказал что компромисса не будет. Что они там хотят услышать нового?
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01.08.2026 10:06 Ответить

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