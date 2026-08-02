Трамп заявив про готовність відмовитися від нових ударів по Ірану заради ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий утриматися від нових ударів по Ірану, якщо найближчим часом вдасться досягти домовленості, яка зупинить ядерну програму Тегерана та забезпечить відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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За словами Трампа, Іран та низка країн Близького Сходу звернулися до США з проханням дати час для укладення угоди, яка має забезпечити "негайне, повне та остаточне" відкриття Ормузької протоки та усунути ядерну загрозу з боку Ірану.

У відповідь президент США заявив, що погодився скасувати заплановані удари за умови швидкого досягнення домовленостей. Він також зазначив, що Ізраїль підтримує такий підхід.

Іран пригрозив відповіддю на військові удари

Тим часом Іран попередив Вашингтон про неприпустимість будь-яких нових військових ударів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі під час переговорів із представниками Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії заявив, що Тегеран "рішуче" відповість на будь-яку агресію з боку США або Ізраїлю.

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За його словами, будь-які атаки чи участь інших країн регіону у військових діях проти Ірану отримають "пропорційну відповідь".

Саудівська Аравія висловила занепокоєння

За даними ЗМІ, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої висловив занепокоєння ситуацією та попросив роз'яснити подальші плани США щодо Ірану.

Водночас іранські медіа повідомляють, що у разі нових американських ударів Тегеран може завдати ударів по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару та Ізраїлю.

Напруженість впливає на нафтовий ринок

Напружена ситуація навколо Ірану продовжує впливати на світовий енергетичний ринок. Однією з головних причин залишається загроза судноплавству через Ормузьку протоку - ключовий маршрут експорту нафти.

Додаткові ризики створюють і погрози єменських хуситів щодо атак на судна в Баб-ель-Мандебській протоці, яка також є важливим транспортним коридором для постачання енергоносіїв.

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