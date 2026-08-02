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Новости Операция США против Ирана
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Трамп заявил о готовности отказаться от новых ударов по Ирану ради ядерной сделки

Трамп готов отменить удары по Ирану при одном условии: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов воздержаться от новых ударов по Ирану, если в ближайшее время удастся достичь соглашения, которое остановит ядерную программу Тегерана и обеспечит возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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По словам Трампа, Иран и ряд стран Ближнего Востока обратились к США с просьбой дать время для заключения соглашения, которое должно обеспечить "немедленное, полное и окончательное" открытие Ормузского пролива и устранить ядерную угрозу со стороны Ирана.

В ответ президент США заявил, что согласился отменить запланированные удары при условии скорейшего достижения договоренностей. Он также отметил, что Израиль поддерживает такой подход.

Иран пригрозил ответом на военные удары

Между тем Иран предупредил Вашингтон о недопустимости любых новых военных ударов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе переговоров с представителями Турции, Пакистана и Саудовской Аравии заявил, что Тегеран "решительно" ответит на любую агрессию со стороны США или Израиля.

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По его словам, любые атаки или участие других стран региона в военных действиях против Ирана получат "соразмерный ответ".

Саудовская Аравия выразила обеспокоенность

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого выразил обеспокоенность ситуацией и попросил разъяснить дальнейшие планы США в отношении Ирана.

В то же время иранские СМИ сообщают, что в случае новых американских ударов Тегеран может нанести удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Израиля.

Напряженность влияет на нефтяной рынок

Напряженная ситуация вокруг Ирана продолжает влиять на мировой энергетический рынок. Одной из главных причин остается угроза судоходству через Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти.

Дополнительные риски создают и угрозы йеменских хуситов о нападениях на суда в Баб-эль-Мандебском проливе, который также является важным транспортным коридором для поставок энергоносителей.

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Автор: 

Иран (3116) Саудовская Аравия (368) США (30274) Трамп Дональд (8066) Ормузский пролив (195)
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Топ комментарии
+6
Отдай ядерку і ти будешь на колінах умолять дать тобі ракети ППО та зброю для захисту, а сраний ковбоєць буде реготати тобі в очі.
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02.08.2026 09:30 Ответить
+5
колись це руде лайно казало що поспішає на допомогу протестувальникам

Це все що потрібно знати про допомогу Україні за часів президентсва тампона
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02.08.2026 09:26 Ответить
+5
Яке воно кончене. Замість того щоб швидро рознести режим аятол воно кошмарить світ вже пів року граючи на біржових ф'ючерсах. І срало воно і на світ і на іранську ядерку і на самих американців. Воно набиває собі кишені. І навряд чи до виборів воно буде бомбити іран
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02.08.2026 09:36 Ответить

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