Закон Линдси Грэма вызвал споры в США из-за широких тарифных полномочий Трампа, — WP
Двухпартийный законопроект "The Sanctioning Russia Act", известный как закон Линдси Грэма, предоставляет президенту США чрезмерно широкие полномочия по введению тарифов в отношении Китая, Индии и отдельных союзников США.
Об этом в колонке для The Washington Post пишут эксперты Cato Institute Кларк Пакард и Скотт Линсиком, призывая Конгресс доработать документ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Эксперты считают, что законопроект не должен предоставлять президенту Трампу слишком широкие полномочия по введению пошлин.
Документ предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа, а также стран, помогающих РФ обходить санкции. Среди стран, которые могут попасть под ограничения, называют Китай, Индию и отдельных союзников США — в зависимости от объемов закупок российских энергоносителей.
По мнению авторов публикации, проблема заключается не в самих санкциях, а в механизме их применения: закон дает администрации президента слишком широкое поле для собственных трактовок.
В частности, документ не определяет критериев для формирования перечня крупнейших покупателей российских энергоносителей, а решение об освобождении отдельных стран от пошлин в значительной степени будет зависеть от исполнительной власти.
"Самое разумное решение — ввести санкции, не предоставляя Трампу еще одного тарифного полномочия для возможных злоупотреблений", — пишут авторы колонки.
Они также предлагают Конгрессу ограничить срок действия новых тарифных полномочий и четко прописать критерии, по которым будут определяться страны, подпадающие под действие закона.
Кроме того, критики документа предупреждают: без надлежащих законодательных предохранителей эти таможенные механизмы могут служить не только для давления на РФ, но и стать инструментом в торговых переговорах США с другими государствами.
Подробнее о законопроекте
Закон Линдси Грэма пользуется значительной двухпартийной поддержкой в Сенате США и рассматривается как один из ключевых инструментов усиления экономического давления на Россию. Он призван сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа, а также заблокировать пути обхода санкций через третьи страны.
Основные положения законопроекта:
- введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";
- предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;
- предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.
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