Закон Ліндсі Грема викликав суперечки в США через широкі тарифні повноваження Трампа, - WP

Двопартійний законопроєкт The Sanctioning Russia Act, відомий як закон Ліндсі Грема, надає президенту США надто широкі повноваження щодо запровадження тарифів проти Китаю, Індії та окремих союзників США.

Про це в колонці для The Washington Post пишуть експерти Cato Institute Кларк Пакард і Скотт Лінсіком, закликаючи Конгрес доопрацювати документ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Експерти вважають, що законопроєкт не повинен надавати президентові Трампу надто широких повноважень щодо запровадження мит.

Документ передбачає можливість запровадження мит розміром до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російської нафти й газу, а також країн, які допомагають РФ обходити санкції. Серед країн, які можуть підпасти під обмеження, називають Китай, Індію та окремих союзників США — залежно від обсягів закупівель російських енергоносіїв.

На думку авторів публікації, проблема полягає не в самих санкціях, а в механізмі їх застосування: закон дає адміністрації президента надто широкий простір для власних трактувань.

Зокрема, документ не визначає критеріїв для формування переліку найбільших покупців російських енергоносіїв, а рішення про звільнення окремих країн від мит значною мірою залежатиме від виконавчої влади.

"Найчистіше рішення — запровадити санкції, не надаючи Трампу ще одного тарифного повноваження для можливих зловживань", - пишуть автори колонки.

Вони також пропонують Конгресу обмежити термін дії нових тарифних повноважень та чітко прописати критерії, за якими визначатимуть країни, що підпадають під дію закону.

Крім того, критики документа застерігають: без належних законодавчих запобіжників ці митні механізми можуть слугувати не лише для тиску на РФ, а й стати інструментом у торговельних переговорах США з іншими державами.

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Більше про законопроєкт

Закон Ліндсі Грема має значну двопартійну підтримку в Сенаті США і розглядається як один із ключових інструментів посилення економічного тиску на Росію. Він покликаний скоротити прибутки Москви від продажу нафти й газу, а також заблокувати шляхи обходу санкцій через треті держави.

Основні положення законопроєкту:

запровадження санкцій проти керівництва РФ, державних банків, енергетичного сектору та так званого "тіньового флоту";

надання президенту США повноважень запроваджувати вторинні мита до 100% щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської нафти, газу та інших енергоносіїв. У початковій версії йшлося про 500%, однак після переговорів документ пом'якшили до максимально 100%;

передбачена можливість для президента тимчасово відкладати застосування окремих санкцій або мит, якщо це відповідає національним інтересам США.

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