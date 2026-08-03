Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 лиц, связанных с российским ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними лиц, работающих на российский военно-промышленный комплекс.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 3 августа, цитирует Цензор.НЕТ.

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Кто попал под новые ограничения

Под санкции попали компании и физические лица, которые производят и поставляют оборудование и компоненты для российского ВПК и силовых структур, обходя ограничения.

Среди них — компания "Кидма Тек". Она производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня. Также она занимается ремонтом авиационных и противотанковых управляемых ракет.

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В список включили и завод имени Морозова, входящий в структуру "Ростеха". Там производят взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов. В частности, предприятие поставляет твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты "Искандер-М".

Санкции также коснулись компании "Спецелектронкомплект", участвующей в производстве управляемых авиационных ракет, и предприятия "Аурум", поставляющего системы радиоэлектронной борьбы и дроны для российских войск.

Отдельно в список включены российские IТ-компании, разрабатывающие цифровые решения и программы информационной безопасности.

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Какого эффекта ожидают власти

Власти ожидают, что новые ограничения повлияют на возможности России по производству вооружений.

"Каждое предприятие, которое лишится доступа к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединится к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине", — заявил советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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