Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 лиц, связанных с российским ВПК
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними лиц, работающих на российский военно-промышленный комплекс.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 3 августа, цитирует Цензор.НЕТ.
Кто попал под новые ограничения
Под санкции попали компании и физические лица, которые производят и поставляют оборудование и компоненты для российского ВПК и силовых структур, обходя ограничения.
Среди них — компания "Кидма Тек". Она производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня. Также она занимается ремонтом авиационных и противотанковых управляемых ракет.
В список включили и завод имени Морозова, входящий в структуру "Ростеха". Там производят взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов. В частности, предприятие поставляет твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты "Искандер-М".
Санкции также коснулись компании "Спецелектронкомплект", участвующей в производстве управляемых авиационных ракет, и предприятия "Аурум", поставляющего системы радиоэлектронной борьбы и дроны для российских войск.
Отдельно в список включены российские IТ-компании, разрабатывающие цифровые решения и программы информационной безопасности.
Какого эффекта ожидают власти
Власти ожидают, что новые ограничения повлияют на возможности России по производству вооружений.
"Каждое предприятие, которое лишится доступа к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединится к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине", — заявил советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
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