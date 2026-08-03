Санкции против РФ "застряли" в Конгрессе, - The Washington Times

В Сенате США обсуждают законопроект о новых санкциях против России, который призван усилить давление в связи с войной против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Times.

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Споры вокруг тарифов и полномочий президента

Документ, над которым работал сенатор Линдси Грэм более года, поддержали более 80 сенаторов в ходе процедурных голосований. Против высказались лишь 12. Это стало сигналом для Украины о дальнейшей поддержке со стороны США.

Впрочем, часть демократов выступила против отдельных положений. Речь идет о норме, которая позволяет президенту Дональду Трампу вводить высокие пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть и газ.

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Поиск компромисса перед голосованием

Сенаторы Рэнд Пол и Рон Вайден предложили поправку, предусматривающую исключение положений о пошлинах. В то же время сенатор Ричард Блюменталь заявил, что окончательная версия документа уже ограничивает применение тарифов.

В частности, исключения предусмотрены для стран, сокращающих импорт российского газа, а также для тех, чья доля закупок составляет менее 15% от годового экспорта России. Это должно защитить союзников США в Европе.

Из-за этих разногласий Сенат пока не вынес законопроект на окончательное голосование. Руководство палаты работает над компромиссом, чтобы принять документ до начала августовских каникул.

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Несмотря на дискуссии, большинство демократов подчеркивает, что поддержка Украины остается важной. Сенатор Крис Мерфи заявил, что споры не должны сорвать инициативу по усилению давления на Россию.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер подчеркнул, что американцы хотят победы Украины и поражения России в войне.

Ранее сообщалось, что 86 сенаторов поддержали процедурное голосование по этому законопроекту, что стало первым шагом к его принятию.

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Подробнее о законопроекте

Закон Линдси Грэма пользуется значительной двухпартийной поддержкой в Сенате США и рассматривается как один из ключевых инструментов усиления экономического давления на Россию. Он призван сократить доходы Москвы от продажи нефти и газа, а также заблокировать пути обхода санкций через третьи страны.

Основные положения законопроекта:

введение санкций против руководства РФ, государственных банков, энергетического сектора и так называемого "теневого флота";

предоставление президенту США полномочий вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать значительные объемы российской нефти, газа и других энергоносителей. В первоначальной версии речь шла о 500%, однако после переговоров документ смягчили до максимально 100%;

предусмотрена возможность для президента временно откладывать применение отдельных санкций или пошлин, если это соответствует национальным интересам США.

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