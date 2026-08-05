Зеленский в Киеве обсудил с главой Минобороны Великобритании защиту от баллистических ракет
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Весом Стритингом в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram Офиса Президента.
ПВО и баллистика: о чем говорили стороны
В ходе встречи обсудили ситуацию с безопасностью и потребности Украины. Особое внимание уделили защите от баллистических ракет, которые остаются серьезной угрозой.
Президент отметил, что визит британского министра состоялся сразу после очередного российского удара по Украине. Он проинформировал о последствиях атаки и подчеркнул необходимость усиления обороны, в частности с учетом намерений России увеличить производство баллистических ракет к зиме.
Стороны также обсудили возможности укрепления защиты украинских городов и громад. Речь шла о сотрудничестве как на двустороннем уровне, так и в рамках международной поддержки, включая поставки необходимого оборудования.
"Был рад впервые приветствовать в Киеве министра обороны Великобритании Веса Стритинга. Ценим, что этот визит происходит сразу после очередного российского удара по нашим людям", — отметил Зеленский.
Совместное производство и санкции
Отдельно стороны обсудили возможности совместного производства отдельных видов вооружения. По словам президента, Украина и Великобритания обладают сильным оборонным потенциалом, проверенным в условиях войны.
Также в ходе переговоров обсудили санкции против российских предприятий, производящих баллистические ракеты. Украина подчеркнула важность мер, способных ослабить военный потенциал России.
Президент поблагодарил Соединённое Королевство, Его Величество, премьер-министра и британский народ за неизменную поддержку Украины.
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