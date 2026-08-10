Россия приостановила производство "Кинжалов" и X-32, - ГУР Минобороны

Россия приостановила производство "Кинжалов" и Х-32, перенаправив ресурсы на другие ракеты.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Так, россияне тратят ракетное топливо не на "Кинжалы", а на другие баллистические ракеты.

Также захватчики приостановили выпуск и применение Х-32, поэтому средства и комплектующие, которые отводились для них, перераспределили на другие типы ракет, которые считаются более эффективными.

Такую тенденцию украинская разведка фиксирует еще с апреля 2026 года.

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Россияне делали все возможное, чтобы повысить точность Х-32. Однако несколько боевых испытаний показали, что это не удается, поэтому оккупанты решили снова отправить их на доработку, а план серийного производства приостановили.

"Такие же у них нюансы и с "Кинжалами". Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5–7 метров, а у них — 30 метров и более", — пояснил заместитель начальника ГУР.

Кроме того, по данным ГУР, противник сосредотачивается на производстве определенных средств поражения и перераспределяет на них средства.

"И это логично: если есть определенные типы ракет, которые долетают до целей, — они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие", — подытожил Скибицкий.

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Что этому предшествовало?

Ранее в ГУР Минобороны заявили, что Россия наращивает производство ракет и делает ставку на баллистику и реактивные дроны.

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