Россия приостановила производство "Кинжалов" и X-32, - ГУР Минобороны
Россия приостановила производство "Кинжалов" и Х-32, перенаправив ресурсы на другие ракеты.
Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
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Так, россияне тратят ракетное топливо не на "Кинжалы", а на другие баллистические ракеты.
Также захватчики приостановили выпуск и применение Х-32, поэтому средства и комплектующие, которые отводились для них, перераспределили на другие типы ракет, которые считаются более эффективными.
Такую тенденцию украинская разведка фиксирует еще с апреля 2026 года.
Россияне делали все возможное, чтобы повысить точность Х-32. Однако несколько боевых испытаний показали, что это не удается, поэтому оккупанты решили снова отправить их на доработку, а план серийного производства приостановили.
"Такие же у них нюансы и с "Кинжалами". Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5–7 метров, а у них — 30 метров и более", — пояснил заместитель начальника ГУР.
Кроме того, по данным ГУР, противник сосредотачивается на производстве определенных средств поражения и перераспределяет на них средства.
"И это логично: если есть определенные типы ракет, которые долетают до целей, — они увеличивают их производство. Кроме того, они делают акцент на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие", — подытожил Скибицкий.
Что этому предшествовало?
- Ранее в ГУР Минобороны заявили, что Россия наращивает производство ракет и делает ставку на баллистику и реактивные дроны.
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