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Новости Производство баллистических ракет в России
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В июле РФ запустила по Украине больше баллистических ракет, чем способна произвести за месяц, - "Милитарный"

РФ тратит больше баллистических ракет, чем производит: итоги рекордной атаки

В июле 2026 года российские оккупационные войска существенно изменили тактику воздушных атак на Украину. Враг резко увеличил использование дорогостоящих и сложных для перехвата баллистических ракет, расходуя их быстрыми темпами, превышающими месячные возможности российского ВПК.

Об этом сообщает "Милитарный", информирует Цензор.НЕТ.

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Цифры и темпы производства: что показывает статистика

По данным отчетов Воздушных сил ВСУ, с начала июля Россия запустила по территории Украины уже 107 баллистических ракет. Для сравнения: по данным Главного управления разведки МОУ, за один месяц оборонно-промышленный комплекс РФ способен производить ориентировочно 100 ракет такого типа.

Особенно показательным стал баллистический удар 19 июля, во время которого враг выпустил сразу 41 ракетоносец.

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Изменение приоритетов врага связано с эффективностью поражения целей. Баллистические ракеты летят со сверхвысокой скоростью и по сложной траектории, из-за чего сбивать их способны лишь немногие современные системы ПВО.

Именно поэтому оккупанты решили сократить количество ударных беспилотников в пользу ракет:

  • В июле Россия запустила 2955 беспилотников;
  • в июне 2026 года этот показатель составил 5749 дронов.

Используя вдвое меньше "Шахедов", россияне делают ставку на точечные и массированные баллистические удары, даже ценой быстрого истощения собственных стратегических складских запасов.

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Автор: 

армия РФ (23340) обстрел (33842) Украина (44589) баллистические ракеты (636)
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Топ комментарии
+2
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20.07.2026 12:39 Ответить
+1
Потібно не забувати про союзників кацапстану...китай, півн.корея, іран...
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20.07.2026 12:29 Ответить
+1
А мы судя по цифрам запускаем меньше чем производим за месяц. Странная математика. Может мы им продаем?
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20.07.2026 12:30 Ответить

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