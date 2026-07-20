В июле РФ запустила по Украине больше баллистических ракет, чем способна произвести за месяц, - "Милитарный"
В июле 2026 года российские оккупационные войска существенно изменили тактику воздушных атак на Украину. Враг резко увеличил использование дорогостоящих и сложных для перехвата баллистических ракет, расходуя их быстрыми темпами, превышающими месячные возможности российского ВПК.
Об этом сообщает "Милитарный", информирует Цензор.НЕТ.
Цифры и темпы производства: что показывает статистика
По данным отчетов Воздушных сил ВСУ, с начала июля Россия запустила по территории Украины уже 107 баллистических ракет. Для сравнения: по данным Главного управления разведки МОУ, за один месяц оборонно-промышленный комплекс РФ способен производить ориентировочно 100 ракет такого типа.
Особенно показательным стал баллистический удар 19 июля, во время которого враг выпустил сразу 41 ракетоносец.
Изменение приоритетов врага связано с эффективностью поражения целей. Баллистические ракеты летят со сверхвысокой скоростью и по сложной траектории, из-за чего сбивать их способны лишь немногие современные системы ПВО.
Именно поэтому оккупанты решили сократить количество ударных беспилотников в пользу ракет:
- В июле Россия запустила 2955 беспилотников;
- в июне 2026 года этот показатель составил 5749 дронов.
Используя вдвое меньше "Шахедов", россияне делают ставку на точечные и массированные баллистические удары, даже ценой быстрого истощения собственных стратегических складских запасов.
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