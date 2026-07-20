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Новости Видео Производство баллистических ракет в Украине
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Совладелец Fire Point Штилерман продемонстрировал запуск новой украинской ракеты. ВИДЕО

Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видеозапуск неназванной украинской ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры он опубликовал в понедельник, 20 июля, в своих социальных сетях.

"Краса", - кратко прокомментировал видео Штилерман.

Какую именно ракету запечатлено на кадрах, разработчик не уточнил. В то же время в апреле 2026 года на оборонной выставке в польском Жешуве впервые продемонстрировали макет украинской баллистической ракеты FP-9.

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Заявленная дальность поражения FP-9 составляет 855 км, а вес боевой части - 800 кг. Ракета имеет длину около 9,5 метра и диаметр 1,1 метра, что делает её больше российской баллистической ракеты 9М723 комплекса "Искандер".

Смотрите: Компания Fire Point анонсировала запуск противобаллистической ракеты FP-7.X для системы FREYJA. ВИДЕО

Читайте: Украина впервые создает собственную баллистическую ракету, - Зеленский

Автор: 

ракеты (4054) баллистические ракеты (631) Fire Point (37)
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Топ комментарии
+14
дурілка для лохів....всі гроші вкрадені та передані земиндичу
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20.07.2026 09:35 Ответить
+10
Тобто, сп...ли у ЮжМаша?
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20.07.2026 09:44 Ответить
+8
І які результати?
Хотілося б, що вони були гарні. Чого і бажаю розробникам🙏
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20.07.2026 09:33 Ответить

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