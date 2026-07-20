Совладелец Fire Point Штилерман продемонстрировал запуск новой украинской ракеты. ВИДЕО
Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видеозапуск неназванной украинской ракеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры он опубликовал в понедельник, 20 июля, в своих социальных сетях.
"Краса", - кратко прокомментировал видео Штилерман.
Какую именно ракету запечатлено на кадрах, разработчик не уточнил. В то же время в апреле 2026 года на оборонной выставке в польском Жешуве впервые продемонстрировали макет украинской баллистической ракеты FP-9.
Заявленная дальность поражения FP-9 составляет 855 км, а вес боевой части - 800 кг. Ракета имеет длину около 9,5 метра и диаметр 1,1 метра, что делает её больше российской баллистической ракеты 9М723 комплекса "Искандер".
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Хотілося б, що вони були гарні. Чого і бажаю розробникам🙏