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Новини Відео Виробництво балістичних ракет в Україні
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Співвласник Fire Point Штілерман показав запуск нової української ракети. ВIДЕО

Головний конструктор та співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відеозапуск неназваної української ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри він опублікував у понеділок, 20 липня, у своїх соцмережах.

"Краса", - коротко прокоментував відео Штілерман.

Яку саме ракету зафіксовано на кадрах, розробник не уточнив. Водночас у квітні 2026 року на оборонній виставці в польському Жешуві вперше продемонстрували макет української балістичної ракети FP-9.

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Заявлена дальність ураження FP-9 становить 855 км, а вага бойової частини - 800 кг. Ракета має довжину близько 9,5 метра та діаметр 1,1 метра, що робить її більшою за російську балістичну ракету 9М723 комплексу "Іскандер".

Дивіться: Компанія Fire Point анонсувала запуск протибалістичної ракети FP-7.X для системи FREYJA. ВIДЕО

Читайте: Україна вперше будує власну балістику, - Зеленський

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ракети (4511) балістичні ракети (667) Fire Point (37)
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Топ коментарі
+19
дурілка для лохів....всі гроші вкрадені та передані земиндичу
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20.07.2026 09:35 Відповісти
+13
Тобто, сп...ли у ЮжМаша?
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20.07.2026 09:44 Відповісти
+11
Шпілерман!Де вилно,що вона українська?Шахрай на довірі.
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20.07.2026 09:45 Відповісти

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