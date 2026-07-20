Співвласник Fire Point Штілерман показав запуск нової української ракети. ВIДЕО
Головний конструктор та співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відеозапуск неназваної української ракети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри він опублікував у понеділок, 20 липня, у своїх соцмережах.
"Краса", - коротко прокоментував відео Штілерман.
Яку саме ракету зафіксовано на кадрах, розробник не уточнив. Водночас у квітні 2026 року на оборонній виставці в польському Жешуві вперше продемонстрували макет української балістичної ракети FP-9.
Заявлена дальність ураження FP-9 становить 855 км, а вага бойової частини - 800 кг. Ракета має довжину близько 9,5 метра та діаметр 1,1 метра, що робить її більшою за російську балістичну ракету 9М723 комплексу "Іскандер".
Топ коментарі
+19 Roman Stambul
показати весь коментар20.07.2026 09:35 Відповісти Посилання
+13 q4ma
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+11 Volodumur #622527
показати весь коментар20.07.2026 09:45 Відповісти Посилання
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