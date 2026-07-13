Компанія Fire Point анонсувала запуск протибалістичної ракети FP-7.X для системи FREYJA. ВIДЕО

У мережі опубліковано презентаційний відеоролик української оборонної компанії Fire Point, який натякає на швидкий запуск новітньої вітчизняної ракети-перехоплювача FP-7.X. Ця розробка має стати основою перспективного пан'європейського зенітного ракетного комплексу протиракетної оборони FREYJA, який позиціонують як значно дешевший, але надзвичайно ефективний аналог американського ЗРК Patriot.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, презентаційне відео супроводжується промовистим підписом:

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте: РФ вважає ракетну програму України стратегічною загрозою та готує нові удари по компаніях ОПК, - Зеленський

Міжнародна кооперація: Проєкт створюється у партнерстві України з провідними оборонними компаніями Франції, Німеччини, Норвегії та Швеції.Українська компанія Fire Point відповідає за розробку та виробництво самої ракети та пускової установки, тоді як європейські партнери інтегрують у систему передові радіолокаційні станції (зокрема шведські SAAB Giraffe, французькі Thales Ground Master або німецькі Hensoldt TRML-4D) та системи бойового управління (на базі норвезької Kongsberg FDC).

Унікальні характеристики: Корпус ракети виготовлений із композитних матеріалів (вуглеволокна), що робить її легшою та значно маневренішою.Вона здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 м/с (до 5-6 Махів) і перехоплювати балістичні цілі на термінальній стадії польоту на висотах до 20 км.

Стійкість до перешкод: Завдяки використанню сучасної європейської головки самонаведення (зокрема від німецької Diehl Defence), український перехоплювач здатний ігнорувати хибні теплові пастки, які російські балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" зазвичай відстрілюють під час заходу на ціль.