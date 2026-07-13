Компания Fire Point анонсировала запуск противобаллистической ракеты FP-7.X для системы FREYJA. ВИДЕО
В сети опубликован презентационный видеоролик украинской оборонной компании Fire Point, в котором намекается на скорый запуск новейшей отечественной ракеты-перехватчика FP-7.X. Эта разработка должна стать основой перспективного пан-европейского зенитного ракетного комплекса противоракетной обороны FREYJA, который позиционируется как значительно более дешевый, но чрезвычайно эффективный аналог американского ЗРК Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, презентационное видео сопровождается красноречивой подписью:
"Coming soon: Fire Point намекает на запуск украинской антибаллистики. FREYJA — общеевропейский противоракетный щит совместного владения. Скоро..."
Что известно о ракете-перехватчике FP-7.X и проекте FREYJA:
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Международное сотрудничество: Проект создается в партнерстве Украины с ведущими оборонными компаниями Франции, Германии, Норвегии и Швеции.Украинская компания Fire Point отвечает за разработку и производство самой ракеты и пусковой установки, тогда как европейские партнеры интегрируют в систему передовые радиолокационные станции (в частности, шведские SAAB Giraffe, французские Thales Ground Master или немецкие Hensoldt TRML-4D) и системы боевого управления (на базе норвежской Kongsberg FDC).
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Уникальные характеристики: Корпус ракеты изготовлен из композитных материалов (углеволокна), что делает её более лёгкой и значительно более манёвренной.Она способна развивать скорость от 1500 до 2000 м/с (до 5–6 Махов) и перехватывать баллистические цели на терминальной стадии полёта на высотах до 20 км.
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Устойчивость к помехам: благодаря использованию современной европейской головки самонаведения (в частности, от немецкой компании Diehl Defence) украинский перехватчик способен игнорировать ложные тепловые ловушки, которые российские баллистические ракеты типа "Искандер-М" обычно запускают при заходе на цель.
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Отечественное производство: Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман ранее отмечал, что почти все компоненты для ракет серии FP-7 производятся непосредственно в Украине, а запуск серийного производства ожидается уже в ближайшее время.
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