Компания Fire Point анонсировала запуск противобаллистической ракеты FP-7.X для системы FREYJA. ВИДЕО

В сети опубликован презентационный видеоролик украинской оборонной компании Fire Point, в котором намекается на скорый запуск новейшей отечественной ракеты-перехватчика FP-7.X. Эта разработка должна стать основой перспективного пан-европейского зенитного ракетного комплекса противоракетной обороны FREYJA, который позиционируется как значительно более дешевый, но чрезвычайно эффективный аналог американского ЗРК Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, презентационное видео сопровождается красноречивой подписью:

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Международное сотрудничество: Проект создается в партнерстве Украины с ведущими оборонными компаниями Франции, Германии, Норвегии и Швеции.Украинская компания Fire Point отвечает за разработку и производство самой ракеты и пусковой установки, тогда как европейские партнеры интегрируют в систему передовые радиолокационные станции (в частности, шведские SAAB Giraffe, французские Thales Ground Master или немецкие Hensoldt TRML-4D) и системы боевого управления (на базе норвежской Kongsberg FDC).

Уникальные характеристики: Корпус ракеты изготовлен из композитных материалов (углеволокна), что делает её более лёгкой и значительно более манёвренной.Она способна развивать скорость от 1500 до 2000 м/с (до 5–6 Махов) и перехватывать баллистические цели на терминальной стадии полёта на высотах до 20 км.

Устойчивость к помехам: благодаря использованию современной европейской головки самонаведения (в частности, от немецкой компании Diehl Defence) украинский перехватчик способен игнорировать ложные тепловые ловушки, которые российские баллистические ракеты типа "Искандер-М" обычно запускают при заходе на цель.