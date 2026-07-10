Удары комплексами Fire Point: 7-й корпус ДШВ уничтожил производство дронов и логистический узел оккупантов в окрестностях Донецка. ВИДЕО
Десантники 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ провели успешную антилогистическую операцию в ближнем тылу противника в Донецкой области. Они нанесли серию результативных ударов новейшими дальнобойными ударными комплексами Fire Point (FP-2) по объектам захватчиков в окрестностях временно оккупированного Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций 7-го корпуса ДШВ, в сети опубликованы эксклюзивные кадры боевых действий.
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Благодаря применению средств класса middle strike, которые позволяют действовать по всей глубине зоны ответственности соединения, десантникам удалось уничтожить цех, где оккупанты собирали и готовили к вылету FPV-дроны и тяжелые ударные беспилотники. Кроме того, были поражены склады наземных роботизированных комплексов и места дислокации личного состава противника.
В штабе подчеркивают стратегическую важность нейтрализации указанного района.
"Одна из ключевых задач 7-го корпуса ДШВ в настоящее время — снижение возможностей противника вести боевые действия... Пораженная зона вблизи Донецка является одним из ключевых логистических узлов российской группировки, откуда обеспечиваются подразделения, ведущие наступательные действия, в том числе на Покровском направлении".
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