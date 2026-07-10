Удары комплексами Fire Point: 7-й корпус ДШВ уничтожил производство дронов и логистический узел оккупантов в окрестностях Донецка. ВИДЕО

Десантники 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ провели успешную антилогистическую операцию в ближнем тылу противника в Донецкой области. Они нанесли серию результативных ударов новейшими дальнобойными ударными комплексами Fire Point (FP-2) по объектам захватчиков в окрестностях временно оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций 7-го корпуса ДШВ, в сети опубликованы эксклюзивные кадры боевых действий.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Благодаря применению средств класса middle strike, которые позволяют действовать по всей глубине зоны ответственности соединения, десантникам удалось уничтожить цех, где оккупанты собирали и готовили к вылету FPV-дроны и тяжелые ударные беспилотники. Кроме того, были поражены склады наземных роботизированных комплексов и места дислокации личного состава противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская компания Fire Point продемонстрировала запуск ракеты FP-7X. ВИДЕО

В штабе подчеркивают стратегическую важность нейтрализации указанного района.

"Одна из ключевых задач 7-го корпуса ДШВ в настоящее время — снижение возможностей противника вести боевые действия... Пораженная зона вблизи Донецка является одним из ключевых логистических узлов российской группировки, откуда обеспечиваются подразделения, ведущие наступательные действия, в том числе на Покровском направлении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фламинго" применяется редко и не очень удачно. Дай Бог, чтобы с баллистикой было иначе, — Рахманин