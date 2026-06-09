"Фламинго" применяется редко и не очень удачно. Дай Бог, чтобы с баллистикой было иначе, - Рахманин

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Украина уже не один десяток лет работает над созданием баллистических ракет, но пока до серийного производства качественных баллистических ракет так и не дошло.

Об этом в эфире Radio NV заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

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Украинская баллистика

"Компания Fire Point создала два очень эффективных БПЛА - FP-1, который работает как дипстрайкер, и FP-2, который работает как мидлстрайкер, - которые получают достаточно высокую оценку военных, которые их применяют, и достаточно высокую, особенно на фоне других, результативность.

Но они также являются создателями не очень успешного, по крайней мере пока, проекта, который называется FP-5. Он более известен широкой публике как Фламинго. То есть у нас, если не ошибаюсь, они тоже много обещали - и количество этих ракет, и качественное применение этих ракет. Заявления и реальное применение существенно отличаются", - объяснил парламентарий.

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Рахманин напомнил, что над баллистикой Украина работает не один десяток лет, но пока до серийного производства качественных баллистических ракет так, к сожалению, и не дошло, хотя были сделаны определенные шаги в этом направлении.

"Если компании Fire Point удастся в сжатые сроки, попав в Книгу рекордов Гиннеса, с нуля создать эффективную баллистическую ракету, я первым буду аплодировать. Но пока, кроме заявлений, у нас больше ничего нет. Будет - супер, будет - обсудим. Пока есть только заявление. За заявлением должны стоять конкретные вещи, конкретные шаги. Пока что даже крылатая ракета FP-5 применяется крайне редко и не очень удачно", - добавил нардеп.

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По его словам, FP-5 получила "безумную, очень агрессивную рекламу, но последствия практического применения существенно отличаются от того, что было обещано".

"Будет ли другая история с баллистикой? Дай Бог. Баллистическая история - это сложная история. Не так много стран производят баллистику и еще меньше стран производят эффективную баллистику. Поэтому поживем - увидим. Пока что я не вижу, что комментировать", - подытожил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к производству собственных баллистических ракет. Это должны понимать россияне.

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