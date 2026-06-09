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Новости Производство баллистических ракет в Украине
4 326 79

"Фламинго" применяется редко и не очень удачно. Дай Бог, чтобы с баллистикой было иначе, - Рахманин

Украинская баллистика: что говорят в Верховной Раде?
Фото: X / Denys Shtilierman

Украина уже не один десяток лет работает над созданием баллистических ракет, но пока до серийного производства качественных баллистических ракет так и не дошло.

Об этом в эфире Radio NV заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

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Украинская баллистика

"Компания Fire Point создала два очень эффективных БПЛА - FP-1, который работает как дипстрайкер, и FP-2, который работает как мидлстрайкер, - которые получают достаточно высокую оценку военных, которые их применяют, и достаточно высокую, особенно на фоне других, результативность.

Но они также являются создателями не очень успешного, по крайней мере пока, проекта, который называется FP-5. Он более известен широкой публике как Фламинго. То есть у нас, если не ошибаюсь, они тоже много обещали - и количество этих ракет, и качественное применение этих ракет. Заявления и реальное применение существенно отличаются", - объяснил парламентарий.

Смотрите также: Постепенно продвигаем тему производства антибаллистики в Европе - формируем антибаллистическую коалицию, - Зеленский. ВИДЕО

Рахманин напомнил, что над баллистикой Украина работает не один десяток лет, но пока до серийного производства качественных баллистических ракет так, к сожалению, и не дошло, хотя были сделаны определенные шаги в этом направлении.

"Если компании Fire Point удастся в сжатые сроки, попав в Книгу рекордов Гиннеса, с нуля создать эффективную баллистическую ракету, я первым буду аплодировать. Но пока, кроме заявлений, у нас больше ничего нет. Будет - супер, будет - обсудим. Пока есть только заявление. За заявлением должны стоять конкретные вещи, конкретные шаги. Пока что даже крылатая ракета FP-5 применяется крайне редко и не очень удачно", - добавил нардеп.

Читайте также: Украинскую баллистику не хотят не только в РФ. Причины в бизнесе и конкуренции, — Зеленский

По его словам, FP-5 получила "безумную, очень агрессивную рекламу, но последствия практического применения существенно отличаются от того, что было обещано".

"Будет ли другая история с баллистикой? Дай Бог. Баллистическая история - это сложная история. Не так много стран производят баллистику и еще меньше стран производят эффективную баллистику. Поэтому поживем - увидим. Пока что я не вижу, что комментировать", - подытожил он.

Читайте: РФ способна производить около 120 баллистических ракет ежемесячно, - Зеленский

Что этому предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к производству собственных баллистических ракет. Это должны понимать россияне.

Читайте: Ни одного законопроекта об армейской реформе в Раде пока не видели, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: 

Рахманин Сергей (119) баллистические ракеты (571) Fire Point (31)
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Топ комментарии
+13
Как посмєл нє вєріть штілєрману?
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09.06.2026 16:01 Ответить
+13
Тому що ФП 5 має великий розмір, малу швидкість і світиться на радарах як новорічна ялинка.
Збити таку ракету набагато легше ніж 10 дронів.
Думаю, на неї просто нема сенсу витрачати такі кошти, краще 100 дронів зробити.

Вкладати в балістику є сенс, бо такі ракети мають велику швидкість і є шанс долетіти до москви навідміну від Фламінго
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09.06.2026 16:04 Ответить
+10
це вже у нас всім відомо, що клімат для Фламінго не підійшов..
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09.06.2026 16:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"балыстика" - вона така!
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09.06.2026 16:01 Ответить
Как посмєл нє вєріть штілєрману?
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09.06.2026 16:01 Ответить
Ти що, вечорами не дивишся зеленського...?
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09.06.2026 16:02 Ответить
це вже у нас всім відомо, що клімат для Фламінго не підійшов..
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09.06.2026 16:03 Ответить
Ці птахи дуже лякливі.
Будь-який неспокій,
шум або поява людей може змусити всю колонію кинути свої гнізда з яйцями чи пташенятами.
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09.06.2026 16:10 Ответить
І мігрувати до Їзрвїля
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09.06.2026 16:25 Ответить
Тому що ФП 5 має великий розмір, малу швидкість і світиться на радарах як новорічна ялинка.
Збити таку ракету набагато легше ніж 10 дронів.
Думаю, на неї просто нема сенсу витрачати такі кошти, краще 100 дронів зробити.

Вкладати в балістику є сенс, бо такі ракети мають велику швидкість і є шанс долетіти до москви навідміну від Фламінго
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09.06.2026 16:04 Ответить
Це зауваженя зє,який 7 років нищіть ракетну програму Порошенко?
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09.06.2026 16:07 Ответить
Уточніть про...
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09.06.2026 16:16 Ответить
Неможливо знищити те чого немає =) Балакати про свої ракети і ППО любили в нас всі президенти, вот реально займатися ніхто толком не хотів.
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09.06.2026 16:47 Ответить
Ракетна програма України періоду 2014-2019 років (під час президентства Петра Порошенка) стала базовим фундаментом відновлення суверенного вітчизняного ВПК після початку російської агресії у 2014 році. Головний акцент тоді робився на закритті критичних потреб Збройних Сил: створенні високоточної реактивної артилерії, протикорабельних крилатих ракет та розробці власної оперативно-тактичної балістики.
Фінансування та координація програми відбувалися під егідою Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та через широку кооперацію українських підприємств (насамперед КБ «Луч», КБ «Південне», «Південмаш», «Мотор Січ» та ін.).
Ось ключові проєкти, які складали основу тогочасної ракетної програми:

1. РСЗВ «Вільха» та «Вільха-М»
Це був один із найперших та найуспішніших проєктів. «Вільха» створювалася як заміна радянським ракетам для РСЗВ 300-мм «Смерч».
Суть проєкту: Створення високоточного коригованого снаряда. Головна особливість української ракети - наявність системи управління з інерційним наведенням та корекцією за супутниковими даними, а також імпульсних двигунів, які коригують політ ракети безпосередньо в повітрі.
Результат: Перші випробування пройшли у 2016 році. У 2018 році комплекс було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ, і розпочалося його серійне виробництво. Тоді ж стартувала розробка «Вільха-М» із підвищеною дальністю (до 130 км).

2. Береговий ракетний комплекс «Нептун» (ЖК-360МЦ)
Проєкт, який згодом увійшов у світову історію. Потреба в захисті чорноморського узбережжя після втрати більшої частини флоту в Криму була критичною.
Суть проєкту: КБ «Луч» розробило протикорабельну крилату ракету Р-360 на основі радянської Х-35, але з повністю новою українською електронікою, головкою самонаведення, двигуном від «Мотор Січ» та рухомим автомобільним шасі (спочатку КрАЗ).
Результат: Перші вогневі випробування конструкції відбулися на початку 2016 року. У 2018-2019 роках комплекс пройшов серію успішних відкритих випробувань на полігонах на Одещині, де ракети вперше вразили реальні морські мішені на відстані близько 100 км (при максимальній дальності до 280-300 км). На озброєння комплекс встане трохи пізніше (у 2020 році), але вся розробка та випробувальний цикл відбулися саме в цей період.

3. ОТРК «Сапсан» / «Грім-2»
Спроба створити власну заміну радянській системі «Точка-У» та український аналог російського «Іскандера».
Суть проєкту: Розробка оперативно-тактичного ракетного комплексу велася КБ «Південна» та Південмашем. Оскільки держбюджет не міг повністю потягнути розробку, проєкт фінансувався переважно за кошти іноземного замовника (Саудівської Аравії) під назвою «Грім-2» (експортна дальність до 280 км), з прицілом на те, що для ЗСУ дальність складе до 500 км.
Результат: У 2018 році ходовий макет пускової установки ОТРК вперше продемонстрували на військовому параді в Києві до Дня Незалежності. Проводилися випробування двигунів та окремих елементів, проте до стадії державних випробувань цілісного комплексу на той момент не дійшли через складність та обсяг фінансування.

4. Модернізація чинних систем (ЗРК С-125 «Печора»)
Паралельно з розробкою абсолютно нової зброї велася глибока модернізація радянських зенітно-ракетних комплексів малого та середнього радіуса дії.
Результат: Компанія «Радіонікс» та КБ «Луч» модернізували ракети 5В27Д-М2 для комплексу С-125. Вони отримали активні та напівактивні головки самонаведення. Це фактично дало комплексам друге життя, дозволивши використовувати їх не лише по повітряних, а й по надводних цілях (що було доведено на випробуваннях у 2018-2019 роках).
Головний підсумок періоду: Ракетна програма 2014-2019 років не була "паперовою" - вона спиралася на відновлення технологічних ланцюжків усередині країни (імпортозаміщення російських деталей) та реальні полігонні стрільби. Саме розробки тих років («Нептун» та «Вільха») стали ключовими високоточними інструментами ЗСУ на перших етапах повномасштабного вторгнення у 2022 році.
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09.06.2026 16:58 Ответить
А гроші то розпиляні на мертвонароджений проект.
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09.06.2026 16:08 Ответить
Їхній сенс - вкрасти, тому і балістика буде дорогого, рожевого кольору.
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09.06.2026 16:10 Ответить
Ну тіпа да. Отже пофіг ті фламінго. Ну не получилось, буває. А от балістики щас запіляєм супер-пупер. Головне фінансування.
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09.06.2026 16:32 Ответить
Вона ж на основі совєцького безпілотника.Нормальні крилаті ракети долітають.
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09.06.2026 16:54 Ответить
І як це в нього 4 роки при Порошенко перетворилися на десятки років?!!
Хіба що він має на увазі часи срср і створеий ТОДІ украінцями "ракетний щит",а невдалим вважає передачу всього на московію.
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09.06.2026 16:05 Ответить
Помиляєтесь про 4 роки. Розробку Сапсана почали в 2006-му, коли програму ухвалила РНБО та почали на це виділятися кошти. А його прототипом став Борисфен, який почали розробляти ще в 1994-му.
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09.06.2026 16:30 Ответить
Борисфен існував тільки на папері і дальше ідей не пішов, тому то не розробка.

Сапсан реально почали розробляти ще в 13 році на нього виділили перші кошти, в кінці 18 року вже йшла мова про перші поставки комплексів в 19-20 році саудитам і ОАЕ, але в 19 році реформатор новий керівник оборонпрому Абромавичус, якого до речі захід також підтримав скоротив ракетні програми.
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09.06.2026 16:53 Ответить
"Саме у «Борисфені» було сформульовано загальну концепцію, якої українські ракетобудівники дотримуються досі. Ця концепція базувалася на одноступінчастій ракеті з твердопаливним двигуном з головкою самонаведення точністю в 3-5 м та мінометним стартом із транспортно-пускового контейнера.
Загалом можна говорити про те, що далі формування загального вигляду на папері справа не пішла, а 2003-го року через відсутність фінансування проект закрили. Натомість він став чудовою основою для вкрай амбітного проекту багатофункціонального ракетного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан», рішення про розробку якого за активної підтримки президента Віктора Ющенка у 2006 році ухвалив РНБО. Тоді планували витратити на розробку близько 700-800 млн. грн. ($140-160 млн), а ще близько 1,5 млрд. грн. виділити на постачання цього виду озброєнь військам після 2012 року.
В результаті уклали договір з конструкторським бюро «Південне» та розпочалися серйозні роботи у цьому напрямі (фактично продовжили «Борисфен»). Спочатку суми з державного бюджету виділялися досить стабільно: так, у 2007-му році на фінансування робіт за проектом було виділено $12 млн, що дозволило до 2009 року завершити ескізний проект комплексу. На той момент було задіяно близько 70 підприємств, 99% компонентів комплексу були українського виробництва."
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09.06.2026 17:03 Ответить
Ця концепція загальноприйнята всюди в тому числі і у орків, Борисфен це фікція, як і освоєння коштів при Ющі, тоді була практика в кінці року 20-30 грудня ліпити все що завгодно, щоб залишок коштів не пропав.
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09.06.2026 17:07 Ответить
Я слухав в 16 році інтерв'ю гендиректора він розповідав всі нюанси і які були реальні проблеми перед ними та чому вони залучили до фінансування саудитів, якраз завдяки тому фінансуванню і почалась реальна робота над проектом.
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09.06.2026 17:11 Ответить
Который похерил при бандюковиче мо кацап лебедев.
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09.06.2026 16:59 Ответить
Только национализация предприятия спасет ситуацию
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09.06.2026 16:06 Ответить
Ну,то може подумати де б та Фламінга вдало працювала?((Сцирському підкажіть(Може її десь зграйкою хоч по сухопутному коридору запустити?(((
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09.06.2026 16:06 Ответить
Там де не має ппо. Якщо ті фламінго ще залишились. Бо гроші для 3000 ракет освоєні. А чи є ті ракети в реальності?
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09.06.2026 16:35 Ответить
Ну то лупіть по мацкві FP-5! Там будинків багато, кудись та попаде! Головне щоб під'їздами обвалювалось...
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09.06.2026 16:06 Ответить
Коли замість 3.000 зроблено 23(26?),з яких 20 НЕ долетіло,то можна бити ТІЛЬКИ обціянками і потужнимі відосикамі зє.
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09.06.2026 16:10 Ответить
Вона не долетить, дуже велика і високий ешелон польоту, швидко виявляється. Нею от по Криму хіба пробувати після того як дрони атакують вороже ППО, але через її висоту польоту орківські винищувачі можуть і за 200 км атакувати.

Друге це тупикове рішення до неї мало двигунів і більше не буде.
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09.06.2026 16:55 Ответить
Головне вчасно анонсувати, попередити рашку, зечмо вже з цим впоралось. Хоч би хто йому пащеку заклеїв скотчем назавжди.
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09.06.2026 16:06 Ответить
Разом з іншими отворами!
Так надійніше.
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09.06.2026 16:12 Ответить
А якщо мовчати, як лохторат би дізнався що у нас є потужні крилаті ракети? От уявіть, що всі мовчали про Фламінго, як би ти дізналась про Фламінги?
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09.06.2026 16:15 Ответить
Точно. Їх же ніхто не бачив і нікуди вони не влучали. Без піару ніхто б і не знав. А без потужно-незламного піару торчок не може. У нього ломка починається.
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09.06.2026 16:40 Ответить
поки сам не зробиш...
то нічого не буде
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09.06.2026 16:06 Ответить
закрийте цю контору ,а то вона ще багато біди наробить
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09.06.2026 16:07 Ответить
Що обрали у 2019!
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09.06.2026 16:14 Ответить
"Фламінго" застосовується...не дуже вдало.
--------------------------------------------------------
Для владельцев и разработчиков это уже не принципиально.
Главное, что миллиарды, выделенные на разработку и производство, освоены "по карманам"
Теперь давайте будем "осваивать" баллистику.
Дело миндича процветает.
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09.06.2026 16:07 Ответить
Ракетів нам не можна, путін не велелі
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09.06.2026 16:07 Ответить
Вибачте, але не тільки путєн. Захід також не дуже хоче, щоб у нас були ракети, і, особливо, балістика. Звідси й крики про *всепропало*.
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09.06.2026 16:19 Ответить
Прокляті буржуїни. Все змови плетуть проти сонцесяйного бубочки.
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09.06.2026 16:41 Ответить
Та що ви кажите, от мерзоти, а я собі думаю -чому доси нема фуфломингів?
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09.06.2026 17:07 Ответить
Завести дело на Рахманина. Посмел на саму FP рот открыть (ну еще майор Касьянов, которого держат за городского сумасшедшего). Все збс.
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09.06.2026 16:08 Ответить
Не один десяток років ? Було б бажання , вже давно б і розробили і купили щось і скопіювали . Але на першому місці хатинки на заході . Рушникоголові і пончик чомусь змогли , бо у них була така ціль , а у України не було . Тому , що не було патріотів при владі .
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09.06.2026 16:09 Ответить
Ба, як пацактролі повелися, збудилися! То мо-о качка, від Ріхманіна! Буде вам ще і "юрьєв дєнь" !
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09.06.2026 16:09 Ответить
Все, за що беруться дефективні менеджери Зеленьского, йде криво, косо.
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09.06.2026 16:11 Ответить
Винен колір ракети....не той колір, тому не летить.....в зелений треба було фарбувати...
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09.06.2026 16:18 Ответить
І закінчується в Ізраелі.
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09.06.2026 17:13 Ответить
Рахманін натякає, що народжений марахвоном і Штілерманом конкурент Tomahawk помер, не зважаючи на дуже дороге лікування?...
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09.06.2026 16:16 Ответить
А бил лі мальчік? З цими зєльними шулєрманами і таке може бути. Хто ж холопам-патрійотам всю правду розкаже?
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09.06.2026 16:44 Ответить
Доки у нас журналісти будуть опікуватися питаннями розвідки, безпеки і оборони, доти і ракети літати не будуть.
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09.06.2026 16:23 Ответить
То любімий бубочка ще й дипломований журналіст? Не знав, не знав.
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09.06.2026 16:46 Ответить
Україна витрачає 0,3% ВВП на науку, тому вітчизняної балістики не буде ніколи. Щоб вам хтось не обіцяв "з нічого ніколи нічого не твориться", "все починається з фінансування", але результати можливі лише через покоління. У нас повністю знищено наукове середовище. Іншими словами, навіть мови бути не може про якусь "органічну" (на базі вітчизняних розробок) модернізацію. Треба бути геть здичавілим аби повірити в те, що якщо дати гроші аферисту Штіллєрману то зявиться "вундервафля" - "розовий фламінго - дітя заката"...
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09.06.2026 16:24 Ответить
"розовий фламінго - дітя отката"
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09.06.2026 17:15 Ответить
Та все буде добре з балістикою. Штілєрман ще в школі робив ракети, які піднімалися на 88 кілометрів.
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09.06.2026 16:24 Ответить
Сам Ілон Маск благав штілермана ракету йому зпроектувати і виготовити. Але штілерман, безкомпромісний патріот України, рішуче відмовив. Технології майбутнього тіко для зєльоного вождя і його племені.
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09.06.2026 16:51 Ответить
********?! вичо?! Вас послухати так гроші треба в КБ "Луч" вливати, а не в міндича. На держзраду тягне.
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09.06.2026 16:25 Ответить
Бери вище тягне на анти@иметизм.
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09.06.2026 17:18 Ответить
Дуже неочікувано з'ясувалося, що ЗЄ про ракети вже 2 роки відверто бреше, а гроші, які щедро виділяються на їх виробництво, зникають у безодні.
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09.06.2026 16:27 Ответить
Все дуже просто.

Або держава бере пiд контроль виробництво зброi, як це було у СРСР - з усiма наслiдками на кшталт посадок за грати, та бездонним фiнансуванням

Або держава взагалi вiд'ябуеться вiд збройного виробництва залишаючи його в приватних руках, та лише покупае якiсне - з усiма наслiдками на кшталт продажу за кордон.

- - -

Хто хоч боком стикався з виробництвом, розумiе що це - не зiбрати FPV'шку "роз'ем в роз'ем, гвинтик в дирочку" - це повноцiнне R&D, прототипування, випробування, iнвестицii, повне розумiння що й куди робиться.

У нас в Миколаевi, та й не тiльки часто чути срачi на тему "загубили судобудiвництво, розвалили завод" - недолугi просто не розумiють що коли для завозу судна на пофарбування треба розводити два великих магiстральних моста (завод за це платить мiсту), а завод розташований у мiстi - то судно за 30 млн буде коштувати 40, i його нiхто не купить.

Ракета - це не салютик якому забили димний порох у одне мiсце. Це - авiонiка, яку роблять iнженери з одною освiтою, це хiмiя, яку роблять хiмiки з iншою освiтою, це сопромат для виробництва матерiалiв, це програмування, i не сайтикiв на ПоХаПе, а на низькому рiвнi з мiкросекундними затримками. Але в нас краiна психологiнь та економiстiв, тому вже зараз це робити нiкому, усе виробництво тримаеться на "совках читавших Булгакова" - а через 5 рокiв i цього не буде завдяки воякам на посадi мiнiстра.

Тому швах i RIP.
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09.06.2026 16:29 Ответить
Забаньте Рахманіна на цензорі, хай не розповсюджує кацапське ІПСО
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09.06.2026 16:41 Ответить
"Або держава бере пiд контроль виробництво зброi, або держава взагалi вiд'ябуеться вiд збройного виробництва"

А що, коли і перші, і другі хочуть тільки на ній заробляти?
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09.06.2026 16:44 Ответить
Тоді питань не має. Розпил бабла це святе.
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09.06.2026 16:55 Ответить
Яка балістика? Та що основі совєцьких зенітних ракет?
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09.06.2026 16:52 Ответить
Штілерман ще аналог Старлінк обіцяє.
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09.06.2026 16:55 Ответить
Аналог мабуть буде складно спочатку а от супутниковий інтернет цілком реалістично, є багато стартапів які вже запустили супутники ціна одного 400-800 тис долларів, тобто то не якийсь космос, виробляють супутники навіть болгари.
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09.06.2026 17:14 Ответить
Та ща баллистику сбацает, штук 300 спутников закинет и будет этих старлинков на 100 гривен ведро.
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09.06.2026 17:18 Ответить
Штіллерман бґехати не буде!
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09.06.2026 16:56 Ответить
Та ни в жисть, его за любовь к правде из козломордии попёрли.
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09.06.2026 17:21 Ответить
Мене влаштує якщо Фламінго прилетить по Москві і промаже навіть на метрів 500
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09.06.2026 17:03 Ответить
У Зельоних інакше, це зовсім не працююче.
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09.06.2026 17:16 Ответить
Зелені покидьки як завжди гроші розікрали. А суми були вуличезні.
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09.06.2026 17:20 Ответить
Обратитесь к Израилю. Они насобирали дешевых вменяемых иранских баллистических ракет как мусора и сейчас их реверснули и делают свою дешевую модернизированную ракетку хлопать ьысячами по Тегерану )) - поскольку дуРашка помошает аятоллам, уж чо чо а копипаст реверс инжиниринг иранских хлопушек запросто подарит
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09.06.2026 17:23 Ответить
Там есть кстати версия с ргч - хлопнет такая над кремлем и часы разломает и все стекла там вынесет. Ляпотаааа )) в парады в туда стрелять для участия самое оно.
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09.06.2026 17:26 Ответить
 
 