"Фламінго" застосовується рідко і не дуже вдало. Дай Боже, щоб з балістикою було інакше, - Рахманін

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Україна працює не один десяток років над створенням балістичних ракет, але поки що до серійного виробництва якісних балістичних ракет так і не дійшло.

Про це в ефірі Radio NV заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

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Українська балістика

"Компанія Fire Point зробила два дуже ефективні БпЛА - FP-1, який працює як діпстрайкер, і FP-2, який працює як мідлстрайкер, - які отримують достатньо ефективну оцінку військових, які їх застосовують, і достатньо високо, особливо на тлі інших, демонструють результативність.

Але вони також є творцями не дуже успішного, поки що принаймні, у моменті, проєкту, який називається FP-5. Він більш відомий загалу як Фламінго. Тобто в нас, якщо не помиляюся, вони теж багато обіцяли - і кількість цих ракет, і якісне застосування цих ракет. Заяви і реальне застосування суттєво відрізняються", - пояснив парламентар.

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Рахманін нагадав, що над балістикою Україна працює не один десяток років, але поки що до серійного виробництва якісних балістичних ракет так, на жаль, і не дійшло, хоча зробили певні кроки в цьому напрямку.

"Якщо компанії Fire Point удасться в стислі терміни, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса, з нуля створити ефективну балістичну ракету, я першим буду аплодувати. Але поки що, крім заяв, ми не маємо більше нічого. Буде — супер, буде — обговоримо. Поки є тільки заява. За заявою мають стояти конкретні речі, конкретні кроки. Поки що навіть крилата ракета FP-5 застосовується вкрай рідко і не дуже вдало", - додав нардеп.

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За його словами, FP-5 отримала "шалену, дуже агресивну рекламу, але наслідки практичного застосування суттєво відрізняються від того, що було обіцяно".

"Чи буде інша історія з балістикою? Дай Боже. Балістична історія - це складна історія. Не так багато країн виробляють балістику і ще менше країн виготовляють ефективну балістику. Тому поживемо - побачимо. Поки що я не бачу, що коментувати", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет. Це мають розуміти росіяни.

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