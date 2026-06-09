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Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
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"Фламінго" застосовується рідко і не дуже вдало. Дай Боже, щоб з балістикою було інакше, - Рахманін

Українська балістика: що кажуть у Верховній Раді?
Фото: X / Denys Shtilierman

Україна працює не один десяток років над створенням балістичних ракет, але поки що до серійного виробництва якісних балістичних ракет так і не дійшло.

Про це в ефірі Radio NV заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

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Українська балістика

"Компанія Fire Point зробила два дуже ефективні БпЛА - FP-1, який працює як діпстрайкер, і FP-2, який працює як мідлстрайкер, - які отримують достатньо ефективну оцінку військових, які їх застосовують, і достатньо високо, особливо на тлі інших, демонструють результативність.

Але вони також є творцями не дуже успішного, поки що принаймні, у моменті, проєкту, який називається FP-5. Він більш відомий загалу як Фламінго. Тобто в нас, якщо не помиляюся, вони теж багато обіцяли - і кількість цих ракет, і якісне застосування цих ракет. Заяви і реальне застосування суттєво відрізняються", - пояснив парламентар.

Також дивіться: Поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі - формуємо антибалістичну коаліцію, - Зеленський. ВIДЕО

Рахманін нагадав, що над балістикою Україна працює не один десяток років, але поки що до серійного виробництва якісних балістичних ракет так, на жаль, і не дійшло, хоча зробили певні кроки в цьому напрямку.

"Якщо компанії Fire Point удасться в стислі терміни, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса, з нуля створити ефективну балістичну ракету, я першим буду аплодувати. Але поки що, крім заяв, ми не маємо більше нічого. Буде — супер, буде — обговоримо. Поки є тільки заява. За заявою мають стояти конкретні речі, конкретні кроки. Поки що навіть крилата ракета FP-5 застосовується вкрай рідко і не дуже вдало", - додав нардеп.

Читайте також: Українську балістику не хочуть не лише в РФ. Причини в бізнесі та конкуренції, - Зеленський

За його словами, FP-5 отримала "шалену, дуже агресивну рекламу, але наслідки практичного застосування суттєво відрізняються від того, що було обіцяно".

"Чи буде інша історія з балістикою? Дай Боже. Балістична історія - це складна історія. Не так багато країн виробляють балістику і ще менше країн виготовляють ефективну балістику. Тому поживемо - побачимо. Поки що я не бачу, що коментувати", - підсумував він.

Читайте: РФ має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця, - Зеленський

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дуже близька до виробництва власних балістичних ракет. Це мають розуміти росіяни.

Читайте: Жодного законопроєкту про армійську реформу в Раді поки не бачили, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

Рахманін Сергій (136) балістичні ракети (603) Fire Point (32)
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Топ коментарі
+13
Как посмєл нє вєріть штілєрману?
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09.06.2026 16:01 Відповісти
+13
Тому що ФП 5 має великий розмір, малу швидкість і світиться на радарах як новорічна ялинка.
Збити таку ракету набагато легше ніж 10 дронів.
Думаю, на неї просто нема сенсу витрачати такі кошти, краще 100 дронів зробити.

Вкладати в балістику є сенс, бо такі ракети мають велику швидкість і є шанс долетіти до москви навідміну від Фламінго
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09.06.2026 16:04 Відповісти
+10
це вже у нас всім відомо, що клімат для Фламінго не підійшов..
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09.06.2026 16:03 Відповісти
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"балыстика" - вона така!
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09.06.2026 16:01 Відповісти
Как посмєл нє вєріть штілєрману?
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09.06.2026 16:01 Відповісти
Ти що, вечорами не дивишся зеленського...?
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09.06.2026 16:02 Відповісти
це вже у нас всім відомо, що клімат для Фламінго не підійшов..
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09.06.2026 16:03 Відповісти
Ці птахи дуже лякливі.
Будь-який неспокій,
шум або поява людей може змусити всю колонію кинути свої гнізда з яйцями чи пташенятами.
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09.06.2026 16:10 Відповісти
І мігрувати до Їзрвїля
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09.06.2026 16:25 Відповісти
Тому що ФП 5 має великий розмір, малу швидкість і світиться на радарах як новорічна ялинка.
Збити таку ракету набагато легше ніж 10 дронів.
Думаю, на неї просто нема сенсу витрачати такі кошти, краще 100 дронів зробити.

Вкладати в балістику є сенс, бо такі ракети мають велику швидкість і є шанс долетіти до москви навідміну від Фламінго
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09.06.2026 16:04 Відповісти
Це зауваженя зє,який 7 років нищіть ракетну програму Порошенко?
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09.06.2026 16:07 Відповісти
Уточніть про...
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09.06.2026 16:16 Відповісти
Неможливо знищити те чого немає =) Балакати про свої ракети і ППО любили в нас всі президенти, вот реально займатися ніхто толком не хотів.
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09.06.2026 16:47 Відповісти
Ракетна програма України періоду 2014-2019 років (під час президентства Петра Порошенка) стала базовим фундаментом відновлення суверенного вітчизняного ВПК після початку російської агресії у 2014 році. Головний акцент тоді робився на закритті критичних потреб Збройних Сил: створенні високоточної реактивної артилерії, протикорабельних крилатих ракет та розробці власної оперативно-тактичної балістики.
Фінансування та координація програми відбувалися під егідою Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та через широку кооперацію українських підприємств (насамперед КБ «Луч», КБ «Південне», «Південмаш», «Мотор Січ» та ін.).
Ось ключові проєкти, які складали основу тогочасної ракетної програми:

1. РСЗВ «Вільха» та «Вільха-М»
Це був один із найперших та найуспішніших проєктів. «Вільха» створювалася як заміна радянським ракетам для РСЗВ 300-мм «Смерч».
Суть проєкту: Створення високоточного коригованого снаряда. Головна особливість української ракети - наявність системи управління з інерційним наведенням та корекцією за супутниковими даними, а також імпульсних двигунів, які коригують політ ракети безпосередньо в повітрі.
Результат: Перші випробування пройшли у 2016 році. У 2018 році комплекс було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ, і розпочалося його серійне виробництво. Тоді ж стартувала розробка «Вільха-М» із підвищеною дальністю (до 130 км).

2. Береговий ракетний комплекс «Нептун» (ЖК-360МЦ)
Проєкт, який згодом увійшов у світову історію. Потреба в захисті чорноморського узбережжя після втрати більшої частини флоту в Криму була критичною.
Суть проєкту: КБ «Луч» розробило протикорабельну крилату ракету Р-360 на основі радянської Х-35, але з повністю новою українською електронікою, головкою самонаведення, двигуном від «Мотор Січ» та рухомим автомобільним шасі (спочатку КрАЗ).
Результат: Перші вогневі випробування конструкції відбулися на початку 2016 року. У 2018-2019 роках комплекс пройшов серію успішних відкритих випробувань на полігонах на Одещині, де ракети вперше вразили реальні морські мішені на відстані близько 100 км (при максимальній дальності до 280-300 км). На озброєння комплекс встане трохи пізніше (у 2020 році), але вся розробка та випробувальний цикл відбулися саме в цей період.

3. ОТРК «Сапсан» / «Грім-2»
Спроба створити власну заміну радянській системі «Точка-У» та український аналог російського «Іскандера».
Суть проєкту: Розробка оперативно-тактичного ракетного комплексу велася КБ «Південна» та Південмашем. Оскільки держбюджет не міг повністю потягнути розробку, проєкт фінансувався переважно за кошти іноземного замовника (Саудівської Аравії) під назвою «Грім-2» (експортна дальність до 280 км), з прицілом на те, що для ЗСУ дальність складе до 500 км.
Результат: У 2018 році ходовий макет пускової установки ОТРК вперше продемонстрували на військовому параді в Києві до Дня Незалежності. Проводилися випробування двигунів та окремих елементів, проте до стадії державних випробувань цілісного комплексу на той момент не дійшли через складність та обсяг фінансування.

4. Модернізація чинних систем (ЗРК С-125 «Печора»)
Паралельно з розробкою абсолютно нової зброї велася глибока модернізація радянських зенітно-ракетних комплексів малого та середнього радіуса дії.
Результат: Компанія «Радіонікс» та КБ «Луч» модернізували ракети 5В27Д-М2 для комплексу С-125. Вони отримали активні та напівактивні головки самонаведення. Це фактично дало комплексам друге життя, дозволивши використовувати їх не лише по повітряних, а й по надводних цілях (що було доведено на випробуваннях у 2018-2019 роках).
Головний підсумок періоду: Ракетна програма 2014-2019 років не була "паперовою" - вона спиралася на відновлення технологічних ланцюжків усередині країни (імпортозаміщення російських деталей) та реальні полігонні стрільби. Саме розробки тих років («Нептун» та «Вільха») стали ключовими високоточними інструментами ЗСУ на перших етапах повномасштабного вторгнення у 2022 році.
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09.06.2026 16:58 Відповісти
А гроші то розпиляні на мертвонароджений проект.
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09.06.2026 16:08 Відповісти
Їхній сенс - вкрасти, тому і балістика буде дорогого, рожевого кольору.
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09.06.2026 16:10 Відповісти
Ну тіпа да. Отже пофіг ті фламінго. Ну не получилось, буває. А от балістики щас запіляєм супер-пупер. Головне фінансування.
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09.06.2026 16:32 Відповісти
Вона ж на основі совєцького безпілотника.Нормальні крилаті ракети долітають.
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09.06.2026 16:54 Відповісти
І як це в нього 4 роки при Порошенко перетворилися на десятки років?!!
Хіба що він має на увазі часи срср і створеий ТОДІ украінцями "ракетний щит",а невдалим вважає передачу всього на московію.
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09.06.2026 16:05 Відповісти
Помиляєтесь про 4 роки. Розробку Сапсана почали в 2006-му, коли програму ухвалила РНБО та почали на це виділятися кошти. А його прототипом став Борисфен, який почали розробляти ще в 1994-му.
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09.06.2026 16:30 Відповісти
Борисфен існував тільки на папері і дальше ідей не пішов, тому то не розробка.

Сапсан реально почали розробляти ще в 13 році на нього виділили перші кошти, в кінці 18 року вже йшла мова про перші поставки комплексів в 19-20 році саудитам і ОАЕ, але в 19 році реформатор новий керівник оборонпрому Абромавичус, якого до речі захід також підтримав скоротив ракетні програми.
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09.06.2026 16:53 Відповісти
"Саме у «Борисфені» було сформульовано загальну концепцію, якої українські ракетобудівники дотримуються досі. Ця концепція базувалася на одноступінчастій ракеті з твердопаливним двигуном з головкою самонаведення точністю в 3-5 м та мінометним стартом із транспортно-пускового контейнера.
Загалом можна говорити про те, що далі формування загального вигляду на папері справа не пішла, а 2003-го року через відсутність фінансування проект закрили. Натомість він став чудовою основою для вкрай амбітного проекту багатофункціонального ракетного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан», рішення про розробку якого за активної підтримки президента Віктора Ющенка у 2006 році ухвалив РНБО. Тоді планували витратити на розробку близько 700-800 млн. грн. ($140-160 млн), а ще близько 1,5 млрд. грн. виділити на постачання цього виду озброєнь військам після 2012 року.
В результаті уклали договір з конструкторським бюро «Південне» та розпочалися серйозні роботи у цьому напрямі (фактично продовжили «Борисфен»). Спочатку суми з державного бюджету виділялися досить стабільно: так, у 2007-му році на фінансування робіт за проектом було виділено $12 млн, що дозволило до 2009 року завершити ескізний проект комплексу. На той момент було задіяно близько 70 підприємств, 99% компонентів комплексу були українського виробництва."
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09.06.2026 17:03 Відповісти
Ця концепція загальноприйнята всюди в тому числі і у орків, Борисфен це фікція, як і освоєння коштів при Ющі, тоді була практика в кінці року 20-30 грудня ліпити все що завгодно, щоб залишок коштів не пропав.
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09.06.2026 17:07 Відповісти
Я слухав в 16 році інтерв'ю гендиректора він розповідав всі нюанси і які були реальні проблеми перед ними та чому вони залучили до фінансування саудитів, якраз завдяки тому фінансуванню і почалась реальна робота над проектом.
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09.06.2026 17:11 Відповісти
Который похерил при бандюковиче мо кацап лебедев.
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09.06.2026 16:59 Відповісти
Только национализация предприятия спасет ситуацию
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09.06.2026 16:06 Відповісти
Ну,то може подумати де б та Фламінга вдало працювала?((Сцирському підкажіть(Може її десь зграйкою хоч по сухопутному коридору запустити?(((
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09.06.2026 16:06 Відповісти
Там де не має ппо. Якщо ті фламінго ще залишились. Бо гроші для 3000 ракет освоєні. А чи є ті ракети в реальності?
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09.06.2026 16:35 Відповісти
Ну то лупіть по мацкві FP-5! Там будинків багато, кудись та попаде! Головне щоб під'їздами обвалювалось...
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09.06.2026 16:06 Відповісти
FP рідкісна херня,яку потрібно сотнями запускати,що не долітало
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09.06.2026 16:08 Відповісти
Коли замість 3.000 зроблено 23(26?),з яких 20 НЕ долетіло,то можна бити ТІЛЬКИ обціянками і потужнимі відосикамі зє.
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09.06.2026 16:10 Відповісти
Вона не долетить, дуже велика і високий ешелон польоту, швидко виявляється. Нею от по Криму хіба пробувати після того як дрони атакують вороже ППО, але через її висоту польоту орківські винищувачі можуть і за 200 км атакувати.

Друге це тупикове рішення до неї мало двигунів і більше не буде.
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09.06.2026 16:55 Відповісти
Головне вчасно анонсувати, попередити рашку, зечмо вже з цим впоралось. Хоч би хто йому пащеку заклеїв скотчем назавжди.
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09.06.2026 16:06 Відповісти
Разом з іншими отворами!
Так надійніше.
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09.06.2026 16:12 Відповісти
А якщо мовчати, як лохторат би дізнався що у нас є потужні крилаті ракети? От уявіть, що всі мовчали про Фламінго, як би ти дізналась про Фламінги?
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09.06.2026 16:15 Відповісти
Точно. Їх же ніхто не бачив і нікуди вони не влучали. Без піару ніхто б і не знав. А без потужно-незламного піару торчок не може. У нього ломка починається.
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09.06.2026 16:40 Відповісти
поки сам не зробиш...
то нічого не буде
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09.06.2026 16:06 Відповісти
закрийте цю контору ,а то вона ще багато біди наробить
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09.06.2026 16:07 Відповісти
Що обрали у 2019!
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09.06.2026 16:14 Відповісти
"Фламінго" застосовується...не дуже вдало.
--------------------------------------------------------
Для владельцев и разработчиков это уже не принципиально.
Главное, что миллиарды, выделенные на разработку и производство, освоены "по карманам"
Теперь давайте будем "осваивать" баллистику.
Дело миндича процветает.
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09.06.2026 16:07 Відповісти
Ракетів нам не можна, путін не велелі
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09.06.2026 16:07 Відповісти
Вибачте, але не тільки путєн. Захід також не дуже хоче, щоб у нас були ракети, і, особливо, балістика. Звідси й крики про *всепропало*.
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09.06.2026 16:19 Відповісти
Прокляті буржуїни. Все змови плетуть проти сонцесяйного бубочки.
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09.06.2026 16:41 Відповісти
Та що ви кажите, от мерзоти, а я собі думаю -чому доси нема фуфломингів?
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09.06.2026 17:07 Відповісти
Завести дело на Рахманина. Посмел на саму FP рот открыть (ну еще майор Касьянов, которого держат за городского сумасшедшего). Все збс.
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09.06.2026 16:08 Відповісти
Не один десяток років ? Було б бажання , вже давно б і розробили і купили щось і скопіювали . Але на першому місці хатинки на заході . Рушникоголові і пончик чомусь змогли , бо у них була така ціль , а у України не було . Тому , що не було патріотів при владі .
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09.06.2026 16:09 Відповісти
Ба, як пацактролі повелися, збудилися! То мо-о качка, від Ріхманіна! Буде вам ще і "юрьєв дєнь" !
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09.06.2026 16:09 Відповісти
Все, за що беруться дефективні менеджери Зеленьского, йде криво, косо.
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09.06.2026 16:11 Відповісти
Винен колір ракети....не той колір, тому не летить.....в зелений треба було фарбувати...
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09.06.2026 16:18 Відповісти
І закінчується в Ізраелі.
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09.06.2026 17:13 Відповісти
Рахманін натякає, що народжений марахвоном і Штілерманом конкурент Tomahawk помер, не зважаючи на дуже дороге лікування?...
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09.06.2026 16:16 Відповісти
А бил лі мальчік? З цими зєльними шулєрманами і таке може бути. Хто ж холопам-патрійотам всю правду розкаже?
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09.06.2026 16:44 Відповісти
Доки у нас журналісти будуть опікуватися питаннями розвідки, безпеки і оборони, доти і ракети літати не будуть.
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09.06.2026 16:23 Відповісти
То любімий бубочка ще й дипломований журналіст? Не знав, не знав.
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09.06.2026 16:46 Відповісти
Україна витрачає 0,3% ВВП на науку, тому вітчизняної балістики не буде ніколи. Щоб вам хтось не обіцяв "з нічого ніколи нічого не твориться", "все починається з фінансування", але результати можливі лише через покоління. У нас повністю знищено наукове середовище. Іншими словами, навіть мови бути не може про якусь "органічну" (на базі вітчизняних розробок) модернізацію. Треба бути геть здичавілим аби повірити в те, що якщо дати гроші аферисту Штіллєрману то зявиться "вундервафля" - "розовий фламінго - дітя заката"...
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09.06.2026 16:24 Відповісти
"розовий фламінго - дітя отката"
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09.06.2026 17:15 Відповісти
Та все буде добре з балістикою. Штілєрман ще в школі робив ракети, які піднімалися на 88 кілометрів.
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09.06.2026 16:24 Відповісти
Сам Ілон Маск благав штілермана ракету йому зпроектувати і виготовити. Але штілерман, безкомпромісний патріот України, рішуче відмовив. Технології майбутнього тіко для зєльоного вождя і його племені.
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09.06.2026 16:51 Відповісти
********?! вичо?! Вас послухати так гроші треба в КБ "Луч" вливати, а не в міндича. На держзраду тягне.
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09.06.2026 16:25 Відповісти
Бери вище тягне на анти@иметизм.
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09.06.2026 17:18 Відповісти
Дуже неочікувано з'ясувалося, що ЗЄ про ракети вже 2 роки відверто бреше, а гроші, які щедро виділяються на їх виробництво, зникають у безодні.
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09.06.2026 16:27 Відповісти
Все дуже просто.

Або держава бере пiд контроль виробництво зброi, як це було у СРСР - з усiма наслiдками на кшталт посадок за грати, та бездонним фiнансуванням

Або держава взагалi вiд'ябуеться вiд збройного виробництва залишаючи його в приватних руках, та лише покупае якiсне - з усiма наслiдками на кшталт продажу за кордон.

- - -

Хто хоч боком стикався з виробництвом, розумiе що це - не зiбрати FPV'шку "роз'ем в роз'ем, гвинтик в дирочку" - це повноцiнне R&D, прототипування, випробування, iнвестицii, повне розумiння що й куди робиться.

У нас в Миколаевi, та й не тiльки часто чути срачi на тему "загубили судобудiвництво, розвалили завод" - недолугi просто не розумiють що коли для завозу судна на пофарбування треба розводити два великих магiстральних моста (завод за це платить мiсту), а завод розташований у мiстi - то судно за 30 млн буде коштувати 40, i його нiхто не купить.

Ракета - це не салютик якому забили димний порох у одне мiсце. Це - авiонiка, яку роблять iнженери з одною освiтою, це хiмiя, яку роблять хiмiки з iншою освiтою, це сопромат для виробництва матерiалiв, це програмування, i не сайтикiв на ПоХаПе, а на низькому рiвнi з мiкросекундними затримками. Але в нас краiна психологiнь та економiстiв, тому вже зараз це робити нiкому, усе виробництво тримаеться на "совках читавших Булгакова" - а через 5 рокiв i цього не буде завдяки воякам на посадi мiнiстра.

Тому швах i RIP.
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09.06.2026 16:29 Відповісти
Забаньте Рахманіна на цензорі, хай не розповсюджує кацапське ІПСО
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09.06.2026 16:41 Відповісти
"Або держава бере пiд контроль виробництво зброi, або держава взагалi вiд'ябуеться вiд збройного виробництва"

А що, коли і перші, і другі хочуть тільки на ній заробляти?
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09.06.2026 16:44 Відповісти
Тоді питань не має. Розпил бабла це святе.
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09.06.2026 16:55 Відповісти
Яка балістика? Та що основі совєцьких зенітних ракет?
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09.06.2026 16:52 Відповісти
Штілерман ще аналог Старлінк обіцяє.
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09.06.2026 16:55 Відповісти
Аналог мабуть буде складно спочатку а от супутниковий інтернет цілком реалістично, є багато стартапів які вже запустили супутники ціна одного 400-800 тис долларів, тобто то не якийсь космос, виробляють супутники навіть болгари.
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09.06.2026 17:14 Відповісти
Штіллерман бґехати не буде!
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09.06.2026 16:56 Відповісти
Мене влаштує якщо Фламінго прилетить по Москві і промаже навіть на метрів 500
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09.06.2026 17:03 Відповісти
У Зельоних інакше, це зовсім не працююче.
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09.06.2026 17:16 Відповісти
 
 