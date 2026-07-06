Оккупанты начали новую волну изъятия жилья в Донецке - людей массово выселяют в общежития, - ЦНС

Оккупационная администрация Донецка начала новую кампанию по проверке жилых домов, в результате которой жителей массово вынуждают покидать свои квартиры. По информации Центра национального сопротивления, даже незначительные повреждения становятся основанием для признания жилья аварийным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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По данным ЦНС, специально созданные комиссии массово признают дома "непригодными для проживания", даже если у них есть лишь поверхностные повреждения. После этого владельцев заставляют покидать жилье и переселяться в общежития или временное жилье с минимальными бытовыми условиями.

В Центре национального сопротивления отмечают, что такая практика является очередным механизмом давления на гражданское население и способом перераспределения недвижимости на временно оккупированных территориях.

"Фактически это превращается в очередной механизм давления и перераспределения недвижимости. Комиссии массово занижают оценку состояния домов даже при незначительных повреждениях. Жителей заставляют покидать собственные квартиры под предлогом "опасности проживания". После выселения возрастает риск потери права собственности без реальных компенсаций", - отметили в Центре национального сопротивления.

По информации ЦНС, после принятия решения о непригодности жилья оккупационные власти могут снести дома, а освободившиеся земельные участки использовать под новую застройку. Таким образом, владельцы рискуют не только лишиться возможности проживать в своих квартирах, но и остаться без какой-либо компенсации за утраченное имущество.

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