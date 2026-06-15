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Новости Присвоение россиянами недвижимости на ВОТ
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Псевдочиновнику, который способствовал незаконной национализации домов мариупольцев, сообщено о подозрении

Присвоение россиянами недвижимости в Мариуполе

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры новое подозрение было предъявлено бывшему украинскому правоохранителю, который после начала полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и занял руководящую должность в оккупационной администрации Мариуполя.

В ноябре 2023 года его назначили так называемым "и.о. главы муниципального образования городского округа Мариуполь", сообщает Цензор.НЕТ.

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На этой псевдодолжности он присоединился к системному изъятию жилья мариупольцев, которые выехали из оккупированного города или отказались жить под властью РФ.

Установлено, что в течение более двух лет он подписал 39 решений о постановке на учет квартир и домов местных жителей как якобы "бесхозного имущества". Речь идет как минимум о 3 790 объектах недвижимости.

Такие решения создавали формальную основу для незаконного изъятия жилья у законных владельцев и передачи его в так называемую "муниципальную собственность". В то же время фейковые комиссии оформляли дома мариупольцев как "брошенные", создавая видимость законности таких действий.

Псевдочиновнику заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Сейчас он находится в розыске.

"Для мариупольцев это не "бесхозное имущество". Это их дома, которые они были вынуждены покинуть из-за войны и оккупации. Оккупанты используют отсутствие людей как повод, чтобы отбирать жилье, наказывать нелояльных жителей и закреплять контроль над захваченным городом.
Фигурант этого дела уже имеет приговор за участие в террористической организации — 11 лет лишения свободы. Уверен, что все совершенные им преступления получат надлежащую правовую оценку, а сам он понесет справедливое наказание", — отметил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

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Автор: 

Мариуполь (5629) оккупация (10267) россия (97904) Донецкая область (12456) Офис Генпрокурора (3150) Мариупольский район (103)
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Люстрації вірьовкою, йому не уникнути від Маріупольців!!!
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15.06.2026 16:12 Ответить
 
 