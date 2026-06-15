Псевдопосадовцю, який сприяв незаконній націоналізації будинків маріупольців повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури нову підозру отримав колишній український правоохоронець, який після початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога та обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя.

У листопаді 2023 року його призначили так званим "в.о. голови муніципального утворення міського округу Маріуполь", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На цій псевдопосаді він долучився до системного вилучення житла маріупольців, які виїхали з окупованого міста або відмовилися жити під владою РФ.

Встановлено, що протягом понад двох років він підписав 39 рішень про взяття на облік квартир і будинків місцевих жителів як нібито "безхазяйного майна". Йдеться щонайменше про 3 790 об’єктів нерухомості.

Такі рішення створювали формальне підґрунтя для незаконного вилучення житла у законних власників та передачі його до так званої "муніципальної власності". Водночас фейкові комісії оформлювали оселі маріупольців як "покинуті", створюючи видимість законності таких дій.

Псевдопосадовцю заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі він перебуває у розшуку.





"Для маріупольців це не "безхазяйне майно". Це їхні домівки, які вони були змушені залишити через війну та окупацію. Окупанти використовують відсутність людей як привід, щоб забирати житло, карати нелояльних мешканців і закріплювати контроль над захопленим містом.

Фігурант цієї справи вже має вирок за участь у терористичній організації - 11 років ув’язнення. Упевнений, що всі скоєні ним злочини отримають належну правову оцінку, а сам він понесе справедливе покарання", - зазначив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

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