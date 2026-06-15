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Новини Привласнення росіянами нерухомості на ТОТ
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Псевдопосадовцю, який сприяв незаконній націоналізації будинків маріупольців повідомлено про підозру

Привласнення росіянами нерухомості у Маріуполі

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури нову підозру отримав колишній український правоохоронець, який після початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога та обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя.

У листопаді 2023 року його призначили так званим "в.о. голови муніципального утворення міського округу Маріуполь", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На цій псевдопосаді він долучився до системного вилучення житла маріупольців, які виїхали з окупованого міста або відмовилися жити під владою РФ.

Встановлено, що протягом понад двох років він підписав 39 рішень про взяття на облік квартир і будинків місцевих жителів як нібито "безхазяйного майна". Йдеться щонайменше про 3 790 об’єктів нерухомості.

Такі рішення створювали формальне підґрунтя для незаконного вилучення житла у законних власників та передачі його до так званої "муніципальної власності". Водночас фейкові комісії оформлювали оселі маріупольців як "покинуті", створюючи видимість законності таких дій.

Псевдопосадовцю заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі він перебуває у розшуку.

"Для маріупольців це не "безхазяйне майно". Це їхні домівки, які вони були змушені залишити через війну та окупацію. Окупанти використовують відсутність людей як привід, щоб забирати житло, карати нелояльних мешканців і закріплювати контроль над захопленим містом.
Фігурант цієї справи вже має вирок за участь у терористичній організації - 11 років ув’язнення. Упевнений, що всі скоєні ним злочини отримають належну правову оцінку, а сам він понесе справедливе покарання", - зазначив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

Також читайте: У Маріуполі окупанти почали ділити між собою 2 тисячі квартир місцевих мешканців

Автор: 

Маріуполь (3250) окупація (6940) росія (70431) Донецька область (11336) Офіс Генпрокурора (3929) Маріупольський район (108)
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Люстрації вірьовкою, йому не уникнути від Маріупольців!!!
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15.06.2026 16:12 Відповісти
Саме легче об'являти підозри тим до кого не доберешся . Харкати він хотів на всякі підозри в нього і так квиток в один бік .
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15.06.2026 16:48 Відповісти
 
 