У Маріуполі окупанти почали ділити між собою 2 тисячі квартир місцевих мешканців

У тимчасово окупованому Маріуполі російська адміністрація почала масовий розподіл квартир місцевих жителів, які залишили місто через війну або не змогли підтвердити право власності через втрату документів.

Йдеться про 2 тисячі квартир із так званого "муніципального житлофонду". До нього окупанти внесли квартири у вцілілих багатоповерхівках, де наразі не проживають власники. Також у списки потрапило житло людей, які втратили документи під час блокади Маріуполя та не можуть повернутися в окупацію через безпекові ризики.

27 травня російська адміністрація розпочала масовий розподіл цих квартир. Маріупольці, які стоять у черзі на житло, почали отримувати відповідні повідомлення. Людям дали 30 днів, щоб погодитися або відмовитися від отримання квартир. Водночас мешканці не отримують права власності на це житло – їм дозволяють лише тимчасове проживання.

Керівник Маріупольської МВА Вадим Бойченко заявив, що окупаційна влада фактично забирає житло одних мешканців міста, щоб заселити туди інших.

"Те, що зараз відбувається в Маріуполі – це чисте беззаконня та черговий злочин росії, загорнутий у фантик нібито "соціальної допомоги". Окупанти не здатні забезпечити людей новим житлом замість того, яке самі ж спалили й розбомбили під час блокади. Тому вони вирішили відібрати майно в одних маріупольців, щоб заселити туди інших", – заявив Бойченко.

За даними окупаційної адміністрації, зараз у черзі на житло в Маріуполі перебувають понад 5 тисяч родин.

Так би хотілося дожити до того часу, коли окупанти будуть бігти з наших міст, кидаючі все.
28.05.2026 11:18 Відповісти
то все норм, то все по скрєпному, з благословіння попа гундяя і згідно указу ху... йла.
28.05.2026 11:22 Відповісти
Нарешті докричалися та дочекалися, радості від ********** з московії, оті місцеві орки, з 2014 року!! Новосілля, п'янка і на шашлики…
28.05.2026 11:23 Відповісти
Так, про шашлики мовчи.
28.05.2026 12:04 Відповісти
28.05.2026 11:40 Відповісти
в донецьку також. ще й почали експропріацію експроприйованих квартир у попередніх експропріаторів )) а у тих такі плани були "хоч дітям по парі квартір може вдасця оставить!" ))
28.05.2026 11:46 Відповісти
 
 