У Маріуполі окупанти почали ділити між собою 2 тисячі квартир місцевих мешканців

У тимчасово окупованому Маріуполі російська адміністрація почала масовий розподіл квартир місцевих жителів, які залишили місто через війну або не змогли підтвердити право власності через втрату документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Йдеться про 2 тисячі квартир із так званого "муніципального житлофонду". До нього окупанти внесли квартири у вцілілих багатоповерхівках, де наразі не проживають власники. Також у списки потрапило житло людей, які втратили документи під час блокади Маріуполя та не можуть повернутися в окупацію через безпекові ризики.

27 травня російська адміністрація розпочала масовий розподіл цих квартир. Маріупольці, які стоять у черзі на житло, почали отримувати відповідні повідомлення. Людям дали 30 днів, щоб погодитися або відмовитися від отримання квартир. Водночас мешканці не отримують права власності на це житло – їм дозволяють лише тимчасове проживання.

Керівник Маріупольської МВА Вадим Бойченко заявив, що окупаційна влада фактично забирає житло одних мешканців міста, щоб заселити туди інших.

"Те, що зараз відбувається в Маріуполі – це чисте беззаконня та черговий злочин росії, загорнутий у фантик нібито "соціальної допомоги". Окупанти не здатні забезпечити людей новим житлом замість того, яке самі ж спалили й розбомбили під час блокади. Тому вони вирішили відібрати майно в одних маріупольців, щоб заселити туди інших", – заявив Бойченко.

За даними окупаційної адміністрації, зараз у черзі на житло в Маріуполі перебувають понад 5 тисяч родин.

