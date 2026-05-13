У Маріуполі окупанти переробили руїни будинків на 100 тисяч тонн щебеню для будівництва доріг

У тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна влада переробила демонтовані після боїв будинки на приблизно 100 тисяч тонн щебеню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, отриманий щебінь використовують для нового будівництва.

Куди використали уламки Маріуполя

Йдеться про великі насипи будівельних уламків, які раніше сягали висоти дев’ятиповерхівок.

Наразі їх майже повністю використали для будівництва траси Новоазовськ – Маріуполь, насипу під майбутню залізницю та об’їзної дороги.

Також, за словами Андрющенка, щебінь продають забудовникам із Ростовської області РФ.

Що відомо про загиблих

Андрющенко наголосив, що серед будівельних уламків могли залишатися тіла загиблих маріупольців, яких не вдалося ідентифікувати після російської облоги міста.

"Тепер остаточно навіть немає шансів дізнатися, скільки людей загинуло і хто вони. Була можливість хоча б знайти якісь зразки ДНК. Але вже нічого не залишилося", – заявив він.

Маріуполь опинився під російською окупацією навесні 2022 року після тривалої блокади та масованих обстрілів.

