В Мариуполе оккупанты переработали руины домов на 100 тысяч тонн щебня для строительства дорог

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупационные власти переработали дома, демонтированные после боев, на примерно 100 тысяч тонн щебня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, полученный щебень используют для нового строительства.

Куда ушли обломки Мариуполя

Речь идет о больших насыпях строительных обломков, которые ранее достигали высоты девятиэтажек.

Сейчас их почти полностью использовали для строительства трассы Новоазовск – Мариуполь, насыпи под будущую железную дорогу и объездной дороги.

Также, по словам Андрющенко, щебень продают застройщикам из Ростовской области РФ.

Что известно о погибших

Андрющенко подчеркнул, что среди строительных обломков могли оставаться тела погибших мариупольцев, которых не удалось идентифицировать после российской осады города.

"Теперь окончательно даже нет шансов узнать, сколько людей погибло и кто они. Была возможность хотя бы найти какие-то образцы ДНК. Но уже ничего не осталось", – заявил он.

Мариуполь оказался под российской оккупацией весной 2022 года после длительной блокады и массированных обстрелов.

Більше 1700 пам'яток і 2500 культурних об'єктів пошкоджено через війну, – Мінкульт