Новости Донетчина
В Мариуполе оккупанты начали делить между собой 2 тысячи квартир местных жителей

Во временно оккупированном Мариуполе российская администрация приступила к массовому распределению квартир местных жителей, покинувших город из-за войны или не сумевших подтвердить право собственности из-за потери документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Речь идет о 2 тысячах квартир из так называемого "муниципального жилищного фонда". В него оккупанты внесли квартиры в уцелевших многоэтажках, где сейчас не проживают владельцы. Также в списки попало жилье людей, которые потеряли документы во время блокады Мариуполя и не могут вернуться в оккупированный город из-за рисков для безопасности.

27 мая российская администрация начала массовое распределение этих квартир. Мариупольцы, стоящие в очереди на жилье, начали получать соответствующие уведомления. Людям дали 30 дней, чтобы согласиться или отказаться от получения квартир. При этом жильцы не получают права собственности на это жилье – им разрешают лишь временное проживание.

Глава Мариупольской ГВА Вадим Бойченко заявил, что оккупационные власти фактически отбирают жилье у одних жителей города, чтобы заселить туда других.

"То, что сейчас происходит в Мариуполе, - это чистое беззаконие и очередное преступление России, завернутое в фантик якобы "социальной помощи". Оккупанты не способны обеспечить людей новым жильем вместо того, которое сами же сожгли и разбомбили во время блокады. Поэтому они решили отобрать имущество у одних мариупольцев, чтобы заселить туда других", - заявил Бойченко.

По данным оккупационной администрации, сейчас в очереди на жилье в Мариуполе находятся более 5 тысяч семей.

Мариуполь (5622) мародерство (460) оккупация (10241)
Так би хотілося дожити до того часу, коли окупанти будуть бігти з наших міст, кидаючі все.
28.05.2026 11:18 Ответить
то все норм, то все по скрєпному, з благословіння попа гундяя і згідно указу ху... йла.
28.05.2026 11:22 Ответить
Нарешті докричалися та дочекалися, радості від ********** з московії, оті місцеві орки, з 2014 року!! Новосілля, п'янка і на шашлики…
28.05.2026 11:23 Ответить
Так, про шашлики мовчи.
28.05.2026 12:04 Ответить
28.05.2026 11:40 Ответить
в донецьку також. ще й почали експропріацію експроприйованих квартир у попередніх експропріаторів )) а у тих такі плани були "хоч дітям по парі квартір може вдасця оставить!" ))
28.05.2026 11:46 Ответить
 
 