Оккупанты хотят передать почти 900 квартир в Мариуполе россиянам, - ГВА

Во временно оккупированном Мариуполе российская оккупационная администрация планирует передать почти 900 квартир в фонд так называемого "компенсационного" жилья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Речь идет о квартирах мариупольцев, которые выехали из города из-за блокады и оккупации.

Среди адресов – жилье на проспектах Мира, Строителей, Металлургов, Нахимова, Победы и других.

Что планируют сделать с квартирами

Оккупационные власти намерены признать эти квартиры "муниципальной собственностью".

В дальнейшем их планируют использовать в качестве жилья для компенсации жителям, которые потеряли или повредили имущество.

В горсовете отмечают, что местные жители обвиняют оккупационную администрацию в непрозрачном распределении квартир и коррупции.

Люди жалуются на манипуляции со списками, отсутствие понятных правил и непрозрачные очереди.

Что известно об изъятии жилья

В конце 2025 года Россия приняла закон, позволяющий изымать заброшенное жилье на оккупированных территориях до 2030 года.

В дальнейшем это имущество могут передавать российским военным, чиновникам и другим гражданам РФ.

