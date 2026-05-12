РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6786 посетителей онлайн
Новости Оккупация Мариуполя
682 9

Оккупанты хотят передать почти 900 квартир в Мариуполе россиянам, - ГВА

В Мариуполе оккупанты отдадут сотни квартир россиянам

Во временно оккупированном Мариуполе российская оккупационная администрация планирует передать почти 900 квартир в фонд так называемого "компенсационного" жилья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о квартирах мариупольцев, которые выехали из города из-за блокады и оккупации.

Среди адресов – жилье на проспектах Мира, Строителей, Металлургов, Нахимова, Победы и других.

Читайте: Россия анонсировала пропагандистскую игру об оккупированном Мариуполе

Что планируют сделать с квартирами

Оккупационные власти намерены признать эти квартиры "муниципальной собственностью".

В дальнейшем их планируют использовать в качестве жилья для компенсации жителям, которые потеряли или повредили имущество.

В горсовете отмечают, что местные жители обвиняют оккупационную администрацию в непрозрачном распределении квартир и коррупции.

Люди жалуются на манипуляции со списками, отсутствие понятных правил и непрозрачные очереди.

Читайте также: РФ вывезла из Мариуполя почти 60 тысяч тонн похищенной пшеницы

Что известно об изъятии жилья

В конце 2025 года Россия приняла закон, позволяющий изымать заброшенное жилье на оккупированных территориях до 2030 года.

В дальнейшем это имущество могут передавать российским военным, чиновникам и другим гражданам РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мариуполе обнаружили скрытое массовое захоронение: новые данные о жертвах 2022 года

Автор: 

жилье (922) Мариуполь (5611) мародерство (458) оккупация (10213)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, там і для урядових кабміндічів квартири є??
показать весь комментарий
12.05.2026 19:58 Ответить
Після війни всі кацапи підлягають терміновій депортації на болота
показать весь комментарий
12.05.2026 20:00 Ответить
Анігіляції..
показать весь комментарий
12.05.2026 20:31 Ответить
Або до кабздона.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:46 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 20:05 Ответить
А яким боком це стосується України?)Місцеві ж не проти,не партизанять,святкували дєнь пабєди ...і в сємьях))
показать весь комментарий
12.05.2026 20:21 Ответить
Ваті,хто чекав кацапів так і треба.Але є інші випадки. В Луганді і Донбабве таке з 2015 року практикують.Їхав з відпустки в АТО потягом на Констаху влітку 2015.Їхала бабця в Луганду.Сказала таке-окупаційна влада оголосила всі квартири тих хто виїхав-безхозними.Діти живуть під Києвом,забрали до себе,а вона їздить раз на 3 місяці на тиждень в Луганськ зробить відмітку що проживає в своїй квартирі.Квартира-все що нажили з чоловіком за все життя.Ті хто виїхав з кінцями житло втратили,квартири окупанти віддали заїзджим кацапам і алакашам-бомжам-апалчєнцам.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:33 Ответить
Так гівномарафонівська пропаганда розповідала що кацапи повністю зруйнували Маріуполь ,а тут виявляється аж майже 900 квартир "воскресло з руїн"
показать весь комментарий
12.05.2026 20:37 Ответить
Сумно.
Уявляю, як воно усе це потім назад буде відкручуватися.
Маю надію що буде.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:47 Ответить
 
 