Оккупанты хотят передать почти 900 квартир в Мариуполе россиянам, - ГВА
Во временно оккупированном Мариуполе российская оккупационная администрация планирует передать почти 900 квартир в фонд так называемого "компенсационного" жилья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Речь идет о квартирах мариупольцев, которые выехали из города из-за блокады и оккупации.
Среди адресов – жилье на проспектах Мира, Строителей, Металлургов, Нахимова, Победы и других.
Что планируют сделать с квартирами
Оккупационные власти намерены признать эти квартиры "муниципальной собственностью".
В дальнейшем их планируют использовать в качестве жилья для компенсации жителям, которые потеряли или повредили имущество.
В горсовете отмечают, что местные жители обвиняют оккупационную администрацию в непрозрачном распределении квартир и коррупции.
Люди жалуются на манипуляции со списками, отсутствие понятных правил и непрозрачные очереди.
Что известно об изъятии жилья
В конце 2025 года Россия приняла закон, позволяющий изымать заброшенное жилье на оккупированных территориях до 2030 года.
В дальнейшем это имущество могут передавать российским военным, чиновникам и другим гражданам РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уявляю, як воно усе це потім назад буде відкручуватися.
Маю надію що буде.