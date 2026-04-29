В Мариуполе обнаружили скрытое массовое захоронение: новые данные о жертвах 2022 года
Во временно оккупированном Мариуполе обнаружили скрытое массовое захоронение, которое появилось во время активной фазы боевых действий в 2022 году.
Об этом сообщает "Свободное радио" со ссылкой на исследователей проекта Mariupol Destruction and Victims, передает Цензор.НЕТ.
Где именно нашли захоронение
Массовое захоронение расположено на территории Старокрымского кладбища. По данным исследователей, оно находится примерно в 3 километрах от жилой застройки и в 2 километрах от так называемого "морга" на Запорожском шоссе, куда в 2022 году российские военные свозили тела погибших.
Место фактически изолировано - без тропинок, заросло травой, что затрудняет его обнаружение.
Как его обнаружили
Житель Мариуполя Сергей, который изучает спутниковые снимки, впервые обратил внимание на это место в 2023 году после обновления карт.
Сначала он считал, что это может быть выемка грунта или окоп, однако впоследствии выяснилось, что речь идет о замаскированном захоронении.
"Фактически это поле, и потенциально вскоре оно может стать частью кладбища, что завершит маскировку. Строительным или другим мусором маскируют свежезакопанную могилу, пока не появится другая маскировка – например, не вырастет трава", – пояснил исследователь.
Откуда могли появиться тела
По словам исследователя, часть похороненных может быть связана с авиаударом по многоэтажке на проспекте Мира, 127.
После атаки российские военные вывозили тела погибших вместе с обломками здания.
"Там было очень много жертв, точное количество неизвестно, подтверждено 45 ФИО погибших. Но тела вывозили полмесяца – с 9 по 25 мая. Есть свидетели, которые рассказывали, как видели, что из ковша экскаватора торчали кости", – рассказал Сергей.
По его словам, погибших фактически вывозили вместе со строительным мусором и могли хоронить без идентификации.
Похороны продолжают увеличиваться
Исследователи также зафиксировали, что площадь захоронения со временем увеличивается. Если в мае 2022 года длина рва составляла около 30 метров, то по состоянию на август 2024 года насыпь на этом месте уже достигла 55 метров.
Это может свидетельствовать о том, что на этой территории продолжали хоронить погибших, в том числе и тех, кто умер в других районах города.
підари вичистили, все що можливо було!
то ж, до чого ці всраті хайпові новини?
що таке: Mariupol Destruction?