В Мариуполе обнаружили скрытое массовое захоронение: новые данные о жертвах 2022 года

Во временно оккупированном Мариуполе обнаружили скрытое массовое захоронение, которое появилось во время активной фазы боевых действий в 2022 году.

Об этом сообщает "Свободное радио" со ссылкой на исследователей проекта Mariupol Destruction and Victims, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где именно нашли захоронение

Массовое захоронение расположено на территории Старокрымского кладбища. По данным исследователей, оно находится примерно в 3 километрах от жилой застройки и в 2 километрах от так называемого "морга" на Запорожском шоссе, куда в 2022 году российские военные свозили тела погибших.

Место фактически изолировано - без тропинок, заросло травой, что затрудняет его обнаружение.

Как его обнаружили

Житель Мариуполя Сергей, который изучает спутниковые снимки, впервые обратил внимание на это место в 2023 году после обновления карт.

Сначала он считал, что это может быть выемка грунта или окоп, однако впоследствии выяснилось, что речь идет о замаскированном захоронении.

"Фактически это поле, и потенциально вскоре оно может стать частью кладбища, что завершит маскировку. Строительным или другим мусором маскируют свежезакопанную могилу, пока не появится другая маскировка – например, не вырастет трава", – пояснил исследователь.

Откуда могли появиться тела

По словам исследователя, часть похороненных может быть связана с авиаударом по многоэтажке на проспекте Мира, 127.

После атаки российские военные вывозили тела погибших вместе с обломками здания.

"Там было очень много жертв, точное количество неизвестно, подтверждено 45 ФИО погибших. Но тела вывозили полмесяца – с 9 по 25 мая. Есть свидетели, которые рассказывали, как видели, что из ковша экскаватора торчали кости", – рассказал Сергей.

По его словам, погибших фактически вывозили вместе со строительным мусором и могли хоронить без идентификации.

Похороны продолжают увеличиваться

Исследователи также зафиксировали, что площадь захоронения со временем увеличивается. Если в мае 2022 года длина рва составляла около 30 метров, то по состоянию на август 2024 года насыпь на этом месте уже достигла 55 метров.

Это может свидетельствовать о том, что на этой территории продолжали хоронить погибших, в том числе и тех, кто умер в других районах города.

