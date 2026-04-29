В окупованому Маріуполі виявили приховане масове поховання: нові дані про жертви 2022 року

У тимчасово окупованому Маріуполі виявили приховане масове поховання, яке з’явилося під час активної фази боїв у 2022 році.

Про це повідомляє "Вільне Радіо" із посиланням на дослідників проєкту Mariupol Destruction and Victims, передає Цензор.НЕТ.

Де саме знайшли поховання

Масове поховання розташоване на території Старокримського кладовища. За даними дослідників, воно знаходиться приблизно за 3 кілометри від житлової забудови та за 2 кілометри від так званого "моргу" на Запорізькому шосе, куди у 2022 році російські військові звозили тіла загиблих.

Місце фактично ізольоване – без стежок, заросле травою, що ускладнює його виявлення.

Як його виявили

Маріуполець Сергій, який досліджує супутникові знімки, вперше звернув увагу на це місце у 2023 році після оновлення карт.

Спочатку він вважав, що це може бути виїмка ґрунту або окоп, однак згодом з’ясувалося, що йдеться про замасковане поховання.

"Фактично це поле, і потенційно незабаром воно може стати частиною кладовища, що завершить маскування. Будівельним або іншим сміттям камуфлюють свіжезакопану могилу, доки не з’явиться інше маскування – наприклад, виросте трава", – пояснив дослідник.

Звідки могли з’явитися тіла

За словами дослідника, частина похованих може бути пов’язана з авіаударом по багатоповерхівці на проспекті Миру, 127.

Після атаки російські військові вивозили тіла загиблих разом із уламками будівлі.

"Там було дуже багато жертв, точна кількість невідома, підтверджено 45 ПІБ загиблих. Але тіла вивозили пів місяця – з 9 до 25 травня. Є свідки, які розповідали, як бачили, що з ковша екскаватора стирчали кістки", – розповів Сергій.

За його словами, загиблих фактично вивозили разом із будівельним сміттям і могли ховати без ідентифікації.

Поховання продовжує збільшуватися

Дослідники також зафіксували, що площа поховання з часом зростає. Якщо у травні 2022 року довжина рову становила близько 30 метрів, то станом на серпень 2024 року насип на цьому місці вже досяг 55 метрів.

Це може свідчити про те, що на цій території продовжували ховати загиблих, зокрема й тих, хто помер в інших районах міста.

