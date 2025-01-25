Россияне убили в Мариуполе около 20 тысяч человек, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что определить реальную цифру погибших в Мариуполе сейчас невозможно. По имеющейся информации, российские оккупационные войска убили в городе около 20 тыс. человек.
Об этом глава государства рассказал в интервью газете Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что реально это невозможно понять без соответствующих работ прямо там на месте. У нас была информация, что русские убили где-то около 20 тысяч, но я не могу так сказать конкретно", - сказал Зеленский.
Кроме этого, он сказал, что до сих пор неизвестно, сколько людей, в том числе - детей, россияне вывезли из Мариуполя.
"Четыре тысячи мы вернули. А там - еще тысячи", - заявил Зеленский.
Также Зеленский рассказал, что украинской стороне известно о том, что россияне убили или бросили за решетку и пытали людей, выходивших на протест против российской оккупации в Мариуполе.
"Это могут быть сотни, или тысячи, или десятки тысяч. Кроме того, там шли боевые действия и очень много людей было ранено или погибло под завалами",- сказал глава государства.
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Потому что авто ни у кого не было
А сейчас скажи людям за месяц - будет война
И можно не полмиллиона ,а миллион вывезти
Для этого надо одно
Соблюдать законы Украины
Быть ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН
А не быть продажной ******
Президент сказал народу - все чудесно
Готовимся к майским праздникам и шашлыкам
Президент приехал в Мариуполь 16 февраля 2022 года!!!!!!!!!
До войны оставалось 7 дней
Он сказал жителям - войны не будет
Все хорошо
були корки але всі виїхали без проблем хто хтів
Мости хто заборонив взривати
Не рахуючи в самому місті,де уламки будинків рашисти вивозили на звалища разом с залишками тих,хто там жив!
інакше виборів йому не виграти 🤣
Зебуїн брехав ,на брехні зайшов у владу, і продовжує надалі брехати.
хто розмінував Чонгар ?
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Точно так прилетает ответка чаще всего на Оболонь в Киеве
Которая подарила Украине Безуглую
В этом мире нет ничего случайного
То,что Зеленский жив - тоже не случайно
Если бы путин хотел его устранить
Давно бы уже это сделал
Как он сделал это с Дудаевым
Залужного путин хотел убить
Гранату прислал ближайшему другу в подарок
На передовой чуть не убил
Спасибо Британии- спасает для всех нас Залужного
От этих тварей