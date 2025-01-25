Россияне убили в Мариуполе около 20 тысяч человек, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что определить реальную цифру погибших в Мариуполе сейчас невозможно. По имеющейся информации, российские оккупационные войска убили в городе около 20 тыс. человек.

Об этом глава государства рассказал в интервью газете Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что реально это невозможно понять без соответствующих работ прямо там на месте. У нас была информация, что русские убили где-то около 20 тысяч, но я не могу так сказать конкретно", - сказал Зеленский.

Кроме этого, он сказал, что до сих пор неизвестно, сколько людей, в том числе - детей, россияне вывезли из Мариуполя.

"Четыре тысячи мы вернули. А там - еще тысячи", - заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что украинской стороне известно о том, что россияне убили или бросили за решетку и пытали людей, выходивших на протест против российской оккупации в Мариуполе.

"Это могут быть сотни, или тысячи, или десятки тысяч. Кроме того, там шли боевые действия и очень много людей было ранено или погибло под завалами",- сказал глава государства.

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