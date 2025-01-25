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Россияне убили в Мариуполе около 20 тысяч человек, - Зеленский

Зеленський про кількість жертв в Маріуполі

Президент Владимир Зеленский заявил, что определить реальную цифру погибших в Мариуполе сейчас невозможно. По имеющейся информации, российские оккупационные войска убили в городе около 20 тыс. человек.

Об этом глава государства рассказал в интервью газете Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что реально это невозможно понять без соответствующих работ прямо там на месте. У нас была информация, что русские убили где-то около 20 тысяч, но я не могу так сказать конкретно", - сказал Зеленский.

Кроме этого, он сказал, что до сих пор неизвестно, сколько людей, в том числе - детей, россияне вывезли из Мариуполя.

"Четыре тысячи мы вернули. А там - еще тысячи", - заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что украинской стороне известно о том, что россияне убили или бросили за решетку и пытали людей, выходивших на протест против российской оккупации в Мариуполе.

"Это могут быть сотни, или тысячи, или десятки тысяч. Кроме того, там шли боевые действия и очень много людей было ранено или погибло под завалами",- сказал глава государства.

Читайте также: Оккупанты проводят очередную волну фильтрационных мероприятий в Мариуполе, - Центр нацспротву

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Мариуполь (5723) Донецкая область (9910) Мариупольский район (36) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+31
Замість евакуації ви пане президенте ,за три дні до вторгнення,закликали усіх маринувати шашлики,ми все пам'ятаємо
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25.01.2025 20:01
+26
На жаль число загиблих в Маріуполі значно більше є інформація що загинули 80-100 тисяч мирних жителів, навіщо "найвеличніший" занижує цифру рашиського геноциду ?Про це треба розповідати по всьому світу як рашиські варвари "защищали русскоязичноє населеніє".
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25.01.2025 20:08
+26
А він не може прокоментувати скільки військових ЗСУ він вбив своїми дебільними планами на ставках верховнокомандуючого. Як ідіот і наркоман та ще без жодного військового досвіду може керувати війною. Україно, ласкаво просимо в 2019-ий.
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25.01.2025 20:09
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В степах це не в лісах під Києвом
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26.01.2025 09:45 Ответить
Згоден. Але ж на півночі москалі мали безліч місць перетину кордону, а на півдні лише один. Також кількісно, і за рівнем мотивації та організованості тероборона на Запоріжжі та Херсонщині поступалась північній. Не скажу за бої на Миколаївщині, де тероборона спрацювала дуже добре. А там теж лісів, здається, небагато.
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26.01.2025 09:56 Ответить
Під Миколаєвом Марчелло командував...
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26.01.2025 12:56 Ответить
Егеж. Вже звільнився.
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26.01.2025 13:33 Ответить
Это Чернобыль и Славутич вывозили автобусами
Потому что авто ни у кого не было
А сейчас скажи людям за месяц - будет война
И можно не полмиллиона ,а миллион вывезти
Для этого надо одно
Соблюдать законы Украины
Быть ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН
А не быть продажной ******
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25.01.2025 21:09 Ответить
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25.01.2025 21:29 Ответить
А у нас Буданов - президент?
Президент сказал народу - все чудесно
Готовимся к майским праздникам и шашлыкам
Президент приехал в Мариуполь 16 февраля 2022 года!!!!!!!!!
До войны оставалось 7 дней
Он сказал жителям - войны не будет
Все хорошо
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25.01.2025 23:14 Ответить
так, коли пригоріло - Киів виїхав за день!!!
були корки але всі виїхали без проблем хто хтів
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26.01.2025 04:58 Ответить
За 2.До 12 години дня 26 лютого,коли перекрили Житомирську трасу.Автівок вже було небагато.Перенаправили на Одеську.А після 15 години на Стоянці вже було повно кацапів на танках...
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26.01.2025 09:49 Ответить
100%
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26.01.2025 14:06 Ответить
Якщо існує загроза вторгнення -оголошується воєнний стан, цього не було зроблено,все інше похідне від цього.При владі фсбешники.
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25.01.2025 21:33 Ответить
Організація Оскаженілого Непотрібу заявляє про 4253 вбитих українців в Маріуполі. Він не хоче зійтись десь по середині?
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25.01.2025 20:27 Ответить
Це твої Зе надбання, за них прийдеться відповідати.
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25.01.2025 20:37 Ответить
Главное не останавливаться на достигнутом - завтра заявить , что всего две .
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25.01.2025 20:39 Ответить
Через зельку.
Мости хто заборонив взривати
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25.01.2025 20:40 Ответить
Скільки насправді порахувати не реально, але 100 тисяч як тут пишуть це не реальна цифра. Прикиньте скільки це 100 тисяч трупів. І як тоді зараз https://tsn.ua/********/*********-masovo-povertayutsya-v-okupovaniy-mariupol-yaka-prichina-2708508.html в Марік повертаються люди з підконтрольної Україні території. Це як?
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25.01.2025 21:00 Ответить
Це мінімум 100 000
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26.01.2025 09:50 Ответить
Тільки у траншеях,яки бачили супутники,може бути зарито до 60(80?) тисяч!
Не рахуючи в самому місті,де уламки будинків рашисти вивозили на звалища разом с залишками тих,хто там жив!
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26.01.2025 11:18 Ответить
Про шашлыки,разминирование азовского моря и т.д. не упомянул.
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25.01.2025 21:10 Ответить
Вже коли воно весело бігало по фонтану в Маріуполі, потрібно було містянам терміново збирати валізи, собор Нотр Дам де Парі, оманський шейх, Меркель тому підтвердження, бо де цей бідоносець з'являвся - наставало лихо.
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25.01.2025 21:13 Ответить
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25.01.2025 21:26 Ответить
я думаю настав час зельцу продемонструвати стрільбу по макєдонськи з двох рук у раді як у серіалі

інакше виборів йому не виграти 🤣
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26.01.2025 05:00 Ответить
Розумнi та активнi спакували валiзи та виixaли ще весною 19 року...
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25.01.2025 22:15 Ответить
Бажаю тобі худоба ********** згоріти заживо
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25.01.2025 21:34 Ответить
Цена идиотов - шашлычноларечников при власти.
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25.01.2025 21:37 Ответить
20 тисяч? Якщо тільки військових, то можливо і так. А в мене дані 127 тис. вбитих та 110 тис. зниклих без вісті.
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25.01.2025 21:44 Ответить
У Маріупольському моргу офіційно зареєстровано 127 тис. , а 27 тис ще невпізнаних. Скільки ще вивезли разом з будівельним сміттям, одному богу відомо.
Зебуїн брехав ,на брехні зайшов у владу, і продовжує надалі брехати.
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25.01.2025 21:58 Ответить
Не забувайте, що фактично справжній хазяїн Донбасу і Маріуполя -Ахметка, а цей Вован просто шостий номер ( в кращому випадку), але це з нього віповідальності не знімає.
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25.01.2025 21:59 Ответить
Він повинен був підготуватися до війни, разом з генералом про якого не можна писати погане. А може навіть запобігти. А що цей гандон робив, своїми шоу займався.
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25.01.2025 22:14 Ответить
Такое может заявлять только агент кремля. Не верите? Почитайте и помотрите эту зеленую тварь с 2014 по 2019 годы. И его вечно довольное хлебало за умело сыгранную роль Президента Украины, являясь ее предателем еще со времен своего "Квартала".
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25.01.2025 22:17 Ответить
в Марік орки зайшли через Чонгар, з тилу

хто розмінував Чонгар ?

.
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25.01.2025 22:58 Ответить
єрмак хизувався що вони погодили розмінування ще 20 ділянок.
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26.01.2025 08:15 Ответить
а ця худоба нібито не причому!..
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25.01.2025 23:11 Ответить
Чому досі стоїть кримський міст та москва сити ???
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25.01.2025 23:23 Ответить
Вот гандон ,Марік рухнув тому що зенелох пройхав Чонгар ! Ублюдки 73 відсотка теж в темі за шльондру каломрйского
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25.01.2025 23:25 Ответить
Привітаємо президента ! Довгих років життя в тюрьму ублюдки,ще язик за МАРІК повертається бидло вже шашликів наїлося ,за Чонгар ще інвалід залужний в темне а то лепят героя,в прокуратурі там таких героїв інвалідів плюнити нема де
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25.01.2025 23:34 Ответить
Мариуполь за зеленого был 95% во втором туре. Ну просто я имею ввиду то, что говорить нельзя (((
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26.01.2025 00:11 Ответить
вони там за лайно голосують з 1991 року
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26.01.2025 05:02 Ответить
А ведь за лайно всегда прилетит ответка
Точно так прилетает ответка чаще всего на Оболонь в Киеве
Которая подарила Украине Безуглую
В этом мире нет ничего случайного
То,что Зеленский жив - тоже не случайно
Если бы путин хотел его устранить
Давно бы уже это сделал
Как он сделал это с Дудаевым
Залужного путин хотел убить
Гранату прислал ближайшему другу в подарок
На передовой чуть не убил
Спасибо Британии- спасает для всех нас Залужного
От этих тварей
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26.01.2025 14:14 Ответить
Мы поняли))
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26.01.2025 16:16 Ответить
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