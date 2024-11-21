Оккупанты проводят очередную волну фильтрационных мероприятий в Мариуполе, - Центр нацсопротивления
Под предлогом выявления нарушителей кремлевского миграционного законодательства, в Мариуполе началась очередная волна миграционных мероприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Военизированные рейды проходят, в основном, на мелких частных предприятиях. Террористы выявляют людей, которые не имеют российского паспорта и задерживают их до так называемого "выяснения обстоятельств". В основном, такое выяснение длится 30 суток", - говорится в сообщении.
Также недавно оккупанты прибегли к "выявлению" нарушителей и неблагонадежных среди несовершеннолетних.
Только в этом году в Донецкой области российские оккупанты взяли на учет 263 детей. Среди них - 16 человек, которых они считают "экстремистами".
"Это, в основном, дети с проукраинскими взглядами. Такие украинцы попадают на принудительное обследование или даже лечение в психиатрические учреждения", - сообщают в ЦНС.
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