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Оккупанты проводят очередную волну фильтрационных мероприятий в Мариуполе, - Центр нацсопротивления

У Маріуполі проводяться фільтраційні заходи

Под предлогом выявления нарушителей кремлевского миграционного законодательства, в Мариуполе началась очередная волна миграционных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Военизированные рейды проходят, в основном, на мелких частных предприятиях. Террористы выявляют людей, которые не имеют российского паспорта и задерживают их до так называемого "выяснения обстоятельств". В основном, такое выяснение длится 30 суток", - говорится в сообщении.

Также недавно оккупанты прибегли к "выявлению" нарушителей и неблагонадежных среди несовершеннолетних.

Только в этом году в Донецкой области российские оккупанты взяли на учет 263 детей. Среди них - 16 человек, которых они считают "экстремистами".

"Это, в основном, дети с проукраинскими взглядами. Такие украинцы попадают на принудительное обследование или даже лечение в психиатрические учреждения", - сообщают в ЦНС.

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Мариуполь (5709) оккупация (10135) Центр национального сопротивления (564)


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