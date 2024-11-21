Окупанти проводять чергову хвилю фільтраційних заходів у Маріуполі, - Центр нацспротву

Під приводом виявлення порушників кремлівського міграційного законодавства, у Маріуполі розпочалась чергова хвиля міграційних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Воєнізовані рейди проходять здебільшого на дрібних приватних підприємствах. Терористи виявляють людей, які не мають російського паспорта і затримують їх до так званого "з’ясування обставин". Здебільшого таке з’ясування триває 30 діб", - йдеться в повідомленні.

Також нещодавно окупанти вдалися до "виявлення" порушників і неблагонадійних серед неповнолітніх.

Лише цього року в Донецькій області російські окупанти взяли на облік 263 дітей. Серед них - 16 осіб, яких вони вважають "екстремістами".

"Це здебільшого діти з проукраїнськими поглядами. Такі українці потрапляють на примусове обстеження або навіть лікування до психіатричних закладів", - повідомляють в ЦНС.

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