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Вступники у ВНЗ на ТОТ Луганщини обов’язково ставатимуть членами "Руху перших", - Центр нацспротиву

Росіяни примушують студентів на ТОТ вступанти до

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни зробили обов’язковою участь студентів фейкових ВНЗ в організації "Рух перших", членів якої часто використовують для масовки на пропагандистських заходах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Раніше вступ до кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами. Зокрема студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні. Проте навіть це не змогло набрати велику кількість учасників", - розповідають в ЦНС.

Та додають, що тепер всі студенти автоматично ставатимуть учасниками руху – організації, яка відповідає за масовку під час пропагандистських заходів.

Читайте: Окупанти збираються створити "центри популяризації російської мови" на ТОТ, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6666) студенти (432) Центр національного спротиву (807)


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11.11.2024 10:58 Відповісти
 
 