Окупанти збираються створити "центри популяризації російської мови" на ТОТ, - Центр нацспротиву

Росіяни хочуть створити "центри популяризації російської мови" на тимчасво окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Центри популяризації російського "язика" буде створена на усіх тимчасово окупованих територіях України. Таку "ініціативу" висловив Путін. Кремлівський фюрер поставив завдання в пріоритетному порядку оснащувати кабінети російської славєсності у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині", - розповідають в ЦНС.

У Центрі пояснюють, що така російська мовна агресія пов’язана "із поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку – політика повної асиміляції українців у русскій мір".

Зазначається, що центри російського "язика" будуть створені у кожній шкільній бібліотеці.

Читайте: Росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську, - Центр нацспротиву