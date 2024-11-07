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Новини
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Окупанти збираються створити "центри популяризації російської мови" на ТОТ, - Центр нацспротиву

Рашисти популяризують російську мову на ТОТ

Росіяни хочуть створити "центри популяризації російської мови" на тимчасво окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Центри популяризації російського "язика" буде створена на усіх тимчасово окупованих територіях України. Таку "ініціативу" висловив Путін. Кремлівський фюрер поставив завдання в пріоритетному порядку оснащувати кабінети російської славєсності у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині", - розповідають в ЦНС.

У Центрі пояснюють, що така російська мовна агресія пов’язана "із поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку – політика повної асиміляції українців у русскій мір".

Зазначається, що центри російського "язика" будуть створені у кожній шкільній бібліотеці.

Читайте: Росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6767) російська мова (317) Центр національного спротиву (836)


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Топ коментарі
+11
Потім це назвіть "так історічєскі сложилось".
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07.11.2024 05:34 Відповісти
+7
Росія там, де російська мова. Україна там, де українська мова.
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07.11.2024 05:31 Відповісти
+6
Ніколи москалі не приховували русифікації,лиш деяким нашим не доходило(((
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07.11.2024 06:26 Відповісти
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Росія там, де російська мова. Україна там, де українська мова.
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07.11.2024 05:31 Відповісти
Та ну !?? А примусова русифікація? А "єдіний совєцкій народ" із общєпонятним? А "специфічна" мовна політика ? А сталінський ГУЛАГ , а ..., а ..., а ...?
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07.11.2024 07:24 Відповісти
Це ти так захищаєш російськомовність?
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07.11.2024 09:02 Відповісти
Ага. Зрозуміти бідненьких та пробачити, бо вони такі за останні тридцять років не змогли, або не схотіли, вивчити мову країни проживання, мабуть, теж хтось змушував вивчати та хрюкати кацапською балачкою.
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07.11.2024 09:32 Відповісти
Потім це назвіть "так історічєскі сложилось".
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07.11.2024 05:34 Відповісти


Какое отношение имеет язык к войне? Вы действительно думаете, что путин напал из-за языка?
Да хоть на суахили Вы бы разговаривали бы - война бы все равно была.
Они напали потому, что живут еще в прошлом веке, им бредни в голову вбили о великой росии какой-то, советском союзе, еще какой-то *****, где они самые классные, а остальные ********. Вот и вся причина войны. И воевать они будут пытаться до последнего, так что война надолго.
Их хренов путин больной на голову дед, он же просто выжил уже из ума - там же диагноз любой психиатр поставит...
Так что язык, который Вы используете в обиходе никак не связан с войной... Відповісти Керування спамом Мені подобається 8
--- і таких "думающіх", більш ніж достатньо. вони поняття не мають, про головну сутність питання.
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07.11.2024 08:19 Відповісти
Какаяразніца висунула свій русскій язик зі сраки путіна.
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07.11.2024 09:00 Відповісти
Мабуть, чекає коли ж його одноплемінники захистять від української мови. Тільки кацапське біосміття та їхні раби хохли відмовляється говорити мовою країни проживання, то виникає питання, - тоді якого лисого ви забули в Україні?
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07.11.2024 09:29 Відповісти
З чого ви узяли, що я писав виключно про "язик"? У кацапів все так: спочатку нищать все що зможуть, а потім кричать що "так історічєскі сложилось, зачєм что-то мєнять?"
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07.11.2024 20:41 Відповісти
Ніколи москалі не приховували русифікації,лиш деяким нашим не доходило(((
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07.11.2024 06:26 Відповісти
Будуть вчити матюкатись і срати в дирку
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07.11.2024 07:34 Відповісти
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07.11.2024 13:28 Відповісти
Зато как красиво звучало украинскою - "войны не будет,жрите шашлык" и "финансировании армии это популизм".
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07.11.2024 07:36 Відповісти
Ти кацаподурню тут ЗЕленодебідів не цитуй,вони по природі такі ж "язикокорові",як і ти.
Хоча ні,ти тупіший-навіть нік собі придумати не зміг ,а ******* чуже імя,щоб по -кацапюрськи до слави примазатись.
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07.11.2024 09:00 Відповісти
А ти навіщо ******* чуже ім'я?
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07.11.2024 09:20 Відповісти
"Почув язик, не думай, стріляй на звук"(С)
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07.11.2024 08:13 Відповісти
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07.11.2024 13:30 Відповісти
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07.11.2024 08:23 Відповісти
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07.11.2024 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rg3vRZVhEJ0

Вата поздравляю вас годовщиной великой октябрьской сосиалисисеской ревоволюции
Все на демонстрацию трудящихся...потом нажраться
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07.11.2024 10:31 Відповісти
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. "Руський" - штучний, узагальнюючий або вірніше - стираючий національність, термін, а ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується як зброя колоніального поневолення сусідніх територій.
До речі, до 1721 року цих імперських вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було.
Зникне "в'язниця народів" - зникнуть і "руськіє" ...
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07.11.2024 13:34 Відповісти
 
 