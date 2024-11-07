Окупанти збираються створити "центри популяризації російської мови" на ТОТ, - Центр нацспротиву
Росіяни хочуть створити "центри популяризації російської мови" на тимчасво окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Центри популяризації російського "язика" буде створена на усіх тимчасово окупованих територіях України. Таку "ініціативу" висловив Путін. Кремлівський фюрер поставив завдання в пріоритетному порядку оснащувати кабінети російської славєсності у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині", - розповідають в ЦНС.
У Центрі пояснюють, що така російська мовна агресія пов’язана "із поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку – політика повної асиміляції українців у русскій мір".
Зазначається, що центри російського "язика" будуть створені у кожній шкільній бібліотеці.
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Какое отношение имеет язык к войне? Вы действительно думаете, что путин напал из-за языка?
Да хоть на суахили Вы бы разговаривали бы - война бы все равно была.
Они напали потому, что живут еще в прошлом веке, им бредни в голову вбили о великой росии какой-то, советском союзе, еще какой-то *****, где они самые классные, а остальные ********. Вот и вся причина войны. И воевать они будут пытаться до последнего, так что война надолго.
Их хренов путин больной на голову дед, он же просто выжил уже из ума - там же диагноз любой психиатр поставит...
Так что язык, который Вы используете в обиходе никак не связан с войной... Відповісти Керування спамом Мені подобається 8
--- і таких "думающіх", більш ніж достатньо. вони поняття не мають, про головну сутність питання.
Хоча ні,ти тупіший-навіть нік собі придумати не зміг ,а ******* чуже імя,щоб по -кацапюрськи до слави примазатись.
Вата поздравляю вас годовщиной великой октябрьской сосиалисисеской ревоволюции
Все на демонстрацию трудящихся...потом нажраться
До речі, до 1721 року цих імперських вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було.
Зникне "в'язниця народів" - зникнуть і "руськіє" ...