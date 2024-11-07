Оккупанты собираются создать "центры популяризации русского языка" на ВОТ, - Центр нацсопротивления
Россияне хотят создать "центры популяризации русского языка" на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Центры популяризации русского "языка" будут созданы на всех временно оккупированных территориях Украины. Такую "инициативу" высказал Путин. Кремлевский фюрер поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русской словесности в уничтоженных российскими оккупантами Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях", - рассказывают в ЦНС.
В Центре объясняют, что такая российская языковая агрессия связана "с поражением Москвы относительно надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны - политика полной ассимиляции украинцев в "русский мир".
Отмечается, что центры русского "языка" будут созданы в каждой школьной библиотеке.
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Какое отношение имеет язык к войне? Вы действительно думаете, что путин напал из-за языка?
Да хоть на суахили Вы бы разговаривали бы - война бы все равно была.
Они напали потому, что живут еще в прошлом веке, им бредни в голову вбили о великой росии какой-то, советском союзе, еще какой-то *****, где они самые классные, а остальные ********. Вот и вся причина войны. И воевать они будут пытаться до последнего, так что война надолго.
Их хренов путин больной на голову дед, он же просто выжил уже из ума - там же диагноз любой психиатр поставит...
Так что язык, который Вы используете в обиходе никак не связан с войной... Відповісти Керування спамом Мені подобається 8
--- і таких "думающіх", більш ніж достатньо. вони поняття не мають, про головну сутність питання.
Хоча ні,ти тупіший-навіть нік собі придумати не зміг ,а ******* чуже імя,щоб по -кацапюрськи до слави примазатись.
Вата поздравляю вас годовщиной великой октябрьской сосиалисисеской ревоволюции
Все на демонстрацию трудящихся...потом нажраться
До речі, до 1721 року цих імперських вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було.
Зникне "в'язниця народів" - зникнуть і "руськіє" ...