Оккупанты собираются создать "центры популяризации русского языка" на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Россияне хотят создать "центры популяризации русского языка" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Центры популяризации русского "языка" будут созданы на всех временно оккупированных территориях Украины. Такую "инициативу" высказал Путин. Кремлевский фюрер поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русской словесности в уничтоженных российскими оккупантами Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях", - рассказывают в ЦНС.

В Центре объясняют, что такая российская языковая агрессия связана "с поражением Москвы относительно надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны - политика полной ассимиляции украинцев в "русский мир".

Отмечается, что центры русского "языка" будут созданы в каждой школьной библиотеке.

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