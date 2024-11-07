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Оккупанты собираются создать "центры популяризации русского языка" на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Рашисти популяризують російську мову на ТОТ

Россияне хотят создать "центры популяризации русского языка" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Центры популяризации русского "языка" будут созданы на всех временно оккупированных территориях Украины. Такую "инициативу" высказал Путин. Кремлевский фюрер поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русской словесности в уничтоженных российскими оккупантами Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях", - рассказывают в ЦНС.

В Центре объясняют, что такая российская языковая агрессия связана "с поражением Москвы относительно надежд на тотальную лояльность местного населения к оккупантам. С другой стороны - политика полной ассимиляции украинцев в "русский мир".

Отмечается, что центры русского "языка" будут созданы в каждой школьной библиотеке.

Также читайте: Оккупанты завезли в Луганскую область учителей русского языка и литературы из Тюмени, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10213) русский язык (582) Центр национального сопротивления (586)


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Топ комментарии
+11
Потім це назвіть "так історічєскі сложилось".
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07.11.2024 05:34 Ответить
+7
Росія там, де російська мова. Україна там, де українська мова.
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07.11.2024 05:31 Ответить
+6
Ніколи москалі не приховували русифікації,лиш деяким нашим не доходило(((
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07.11.2024 06:26 Ответить
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Росія там, де російська мова. Україна там, де українська мова.
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07.11.2024 05:31 Ответить
Та ну !?? А примусова русифікація? А "єдіний совєцкій народ" із общєпонятним? А "специфічна" мовна політика ? А сталінський ГУЛАГ , а ..., а ..., а ...?
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07.11.2024 07:24 Ответить
Це ти так захищаєш російськомовність?
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07.11.2024 09:02 Ответить
Ага. Зрозуміти бідненьких та пробачити, бо вони такі за останні тридцять років не змогли, або не схотіли, вивчити мову країни проживання, мабуть, теж хтось змушував вивчати та хрюкати кацапською балачкою.
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07.11.2024 09:32 Ответить
Потім це назвіть "так історічєскі сложилось".
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07.11.2024 05:34 Ответить


Какое отношение имеет язык к войне? Вы действительно думаете, что путин напал из-за языка?
Да хоть на суахили Вы бы разговаривали бы - война бы все равно была.
Они напали потому, что живут еще в прошлом веке, им бредни в голову вбили о великой росии какой-то, советском союзе, еще какой-то *****, где они самые классные, а остальные ********. Вот и вся причина войны. И воевать они будут пытаться до последнего, так что война надолго.
Их хренов путин больной на голову дед, он же просто выжил уже из ума - там же диагноз любой психиатр поставит...
Так что язык, который Вы используете в обиходе никак не связан с войной... Відповісти Керування спамом Мені подобається 8
--- і таких "думающіх", більш ніж достатньо. вони поняття не мають, про головну сутність питання.
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07.11.2024 08:19 Ответить
Какаяразніца висунула свій русскій язик зі сраки путіна.
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07.11.2024 09:00 Ответить
Мабуть, чекає коли ж його одноплемінники захистять від української мови. Тільки кацапське біосміття та їхні раби хохли відмовляється говорити мовою країни проживання, то виникає питання, - тоді якого лисого ви забули в Україні?
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07.11.2024 09:29 Ответить
З чого ви узяли, що я писав виключно про "язик"? У кацапів все так: спочатку нищать все що зможуть, а потім кричать що "так історічєскі сложилось, зачєм что-то мєнять?"
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07.11.2024 20:41 Ответить
Ніколи москалі не приховували русифікації,лиш деяким нашим не доходило(((
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07.11.2024 06:26 Ответить
Будуть вчити матюкатись і срати в дирку
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07.11.2024 07:34 Ответить
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07.11.2024 13:28 Ответить
Зато как красиво звучало украинскою - "войны не будет,жрите шашлык" и "финансировании армии это популизм".
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07.11.2024 07:36 Ответить
Ти кацаподурню тут ЗЕленодебідів не цитуй,вони по природі такі ж "язикокорові",як і ти.
Хоча ні,ти тупіший-навіть нік собі придумати не зміг ,а ******* чуже імя,щоб по -кацапюрськи до слави примазатись.
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07.11.2024 09:00 Ответить
А ти навіщо ******* чуже ім'я?
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07.11.2024 09:20 Ответить
"Почув язик, не думай, стріляй на звук"(С)
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07.11.2024 08:13 Ответить
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07.11.2024 13:30 Ответить
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07.11.2024 08:23 Ответить
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07.11.2024 13:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rg3vRZVhEJ0

Вата поздравляю вас годовщиной великой октябрьской сосиалисисеской ревоволюции
Все на демонстрацию трудящихся...потом нажраться
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07.11.2024 10:31 Ответить
Сьогоднішній "руський" це вчорашній "руськомовний", що вже не пам'ятає, ким він був позавчора. І інших "руських" у природі не існуе. "Руський" - штучний, узагальнюючий або вірніше - стираючий національність, термін, а ступінь "руськості" конкретного індивідуума визначається виключно інтервалом часу між ним та його забутими предками. При цьому так звана "руська мова" активно та агресивно використовується як зброя колоніального поневолення сусідніх територій.
До речі, до 1721 року цих імперських вертухаїв - "руських" як і "в'язниці народів" - росії, навіть у "проекті" не було.
Зникне "в'язниця народів" - зникнуть і "руськіє" ...
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07.11.2024 13:34 Ответить
 
 